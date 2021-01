Janvāra brīvdienās nekursēs vairāki autobusi maršrutā Jelgava–Dobele

VSIA "Autotransporta direkcija" līdz 31. janvārim slēdz vairākus reģionālās nozīmes maršrutu reisus no Jelgavas uz Dobeli un atpakaļ, un maršrutā Dobele–Jelgava–Rīga, kas tiek izpildīti sestdienās un svētdienās.

Dobeles autobusa parka Facebook.com ieraksts liecina, ka sestdienās līdz 31. janvārim no Jelgavas uz Dobeli nekursēs autobusi ar atiešanas laiku pulksten 7.35, 14.25, 17.17 no Jelgavas autoostas, kā arī nekursēs autobusi maršrutā Dobele–Jelgava ar atiešanas laiku pulksten 6.45, 12.50, 15.15 no Dobeles.

Tāpat līdz janvāra beigām ir slēgti svētdienās izpildītie reisi: Dobele–Jelgava–Rīga, kas no Dobeles izbrauc pulksten 7.55 un 16.05, un svētdienās izpildītie reisi Rīga–Jelgava–Dobele, kas no galvaspilsētas izbrauc pulksten 9.40 un 17.55, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Foto: no arhīva