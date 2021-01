JAP busiņus, kas kursēja uz Rīgu, pārdos izsolē

SIA “Jelgavas autobusu parks” (JAP) no 1. janvāra vairs nenodrošina sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajā maršrutu tīklā, jo uzņēmumam pagājušā gada 31. decembrī beidzās attiecīgs līgums ar VSIA “Autotransporta direkcija”. JAP autobusi jaunajā gadā vairs nekursē uz Rīgu, Dobeli, Bausku, Tukumu un citiem reģionālo maršrutu galamērķiem. Autobusa vadītāji, kuri iepriekš pārvadāja pasažierus šajos maršrutos, darbu JAP turpina un pārvadā pasažierus pilsētā, informē JAP valdes loceklis Gints Burks.

“Nekas slikts ar JAP nav noticis, darbs parkā norit normāli. Jebkurām izmaiņām jābūt gatavam, un JAP pārmaiņas bija brīdī, kad beidzās līgums. JAP tam bija gatavs, un uzņēmumam ir veiksmīgi sācies jaunais gads,” ”Ziņām” atzīst Jelgavas domes priekšsēdētāja palīgs uzņēmējdarbības jautājumos Pēteris Salkazanovs.

Uz jautājumu, kas notiks ar uzņēmuma autoparku, proti, mikroautobusiem, kas ikdienā kursēja no Jelgavas uz Rīgu, domes priekšsēdētāja padomnieks atbild, ka to izmantošanu nosaka normatīvais regulējums – 12 mazie busiņi tiks pārdoti izsolē, un tuvākajā laikā būs publicēts paziņojums par izsoli. No 12 autobusiem ejoši gan esot 10, bet arī tos divus, kas savu laiku ir nokalpojuši, pircējs varēs izmantot rezerves daļām, stāsta P.Salkazanovs.

“Mikroautobusi, kas kursēja maršrutā Jelgava– Rīga ir jau desmit gadu veci,” piebilst G.Burks.

