Jau no piektdienas Jelgavā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem pilsētā un uz ūdens

Sestdien, 29. augustā, Jelgavā notiks Piena, maizes un medus svētki, piena paku laivu regate, Latvijas novadu Siera diena, Jelgavas pilsētas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā, bet svētdien, 30. augustā, – Latvijas atklātā čempionāta ūdens motosportā 6. posms. Līdz ar to jau no piektdienas, 28. augusta, atsevišķās vietās pilsētā ir noteikti satiksmes ierobežojumi, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Sestdien un svētdien tiks slēgta ūdens transporta satiksme Lielupes un Driksas posmos, bet svētdien būs liegta piekļuve abām Lielupes pludmalēm.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka jau no piektdienas, 28. augusta, pulksten 13 ir aizliegts apstāties un stāvēt Krišjāņa Barona ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai un iebrauktuvē līdz Hercoga Jēkaba laukumam gar restorānu "Parks", kā arī Lielās ielas posmā no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai gar Hercoga Jēkaba laukumu.

Sestdien, 29. augustā, no pulksten 7 līdz 17 satiksmei būs slēgts Krišjāņa Barona ielas posms no Uzvaras ielas līdz Pasta ielai. Izņēmums ir tirgotāji, kas varēs iekļūt svētku teritorijā.

Piena, maizes un medus svētku apmeklētājiem autostāvvietas tiek organizētas pļavā pretim Jelgavas pilij (Vecajā ceļā 1a) un aiz Jelgavas pils (Lielajā ielā 2). Jāpiebilst, ka stāvlaukumā pie Pasta salas (Pilssalas ielā 1) sestdien norisināsies Piena, maizes un medus svētku 3x3 basketbola turnīrs, līdz ar to automašīnu novietošana šajā laukumā būs ierobežota.

Tāpat jārēķinās, ka 29. augustā no pulksten 15 līdz 17 būs slēgta ūdens satiksme Driksā no Pasta salas gala līdz Mītavas tiltam – tur norisināsies piena paku laivu regates brauciens.

Sestdien Lielupē notiks Jelgavas pilsētas čempionāts smaiļošanā un kanoe airēšanā. Čempionāta norises laikā no pulksten 10 līdz 17 būs slēgta ūdens satiksme no Lielupes tilta vienu kilometru uz Pilssalas pusi. Skatītāji aicināti piena paku regati vērot no Pasta salas, Mītavas tilta un J.Čakstes bulvāra promenādes.

Vēl sestdien Jelgavā notiks Latvijas čempionāts SUP airēšanā garajā, 14 kilometru, un maratona, 42 kilometru, distancē, kam starts tiks dots pulksten 9, un Jelgavas SUP kauss tautas klasē 1 kilometra distancē, kas startēs pulksten 15. Latvijas čempionāta SUP airēšanā laikā kuģošanai būs slēgts Lielupes posms uz ziemeļiem no Jelgavas pils.

Svētdien Lielupē starp dzelzceļa un auto tiltu notiks Latvijas atklātā čempionāta ūdens motosportā 6. posms. Sacensību dienā ūdenstransporta kustība šajā Lielupes posmā būs slēgta jau no pulksten 9. Tāpat no pulksten 9 līdz apmēram 18 būs liegta piekļuve Lielupes pludmalēm. Pasākuma laikā apmeklētājiem tiks nodrošinātas autostāvvietas pļavā pretī Jelgavas pilij (Vecajā ceļā 1a) un stāvlaukumā pie Pasta salas (Pilssalas ielā 1). Skatītāji notikumus uz ūdens aicināti vērot no Lielupes promenādes, Pasta salas vai Lielupes tilta.

Iedzīvotājiem lūgums ņemt vērā izvietotās zīmes.

Foto: no arhīva