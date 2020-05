Jau piecpadsmit gadus stāsta par Eiropas Savienību

“Europe Direct” informācijas centri veicina vietēja un reģionāla mēroga debates par ES tematiem.

“Europe Direct” informācijas centrs (EDIC) Jelgavā ir viens no ilgtspējīgākajiem projektiem Jelgavas novadā, jo tā aizsākumi meklējami jau 2005. gadā. Tas bija Latvijai ļoti īpašs laiks, jo mēs tikko, 2004. gadā, bijām iestājušies Eiropas Savienībā, un 2005. gadā visā Eiropas Savienības teritorijā uzsāka veidot “Europe Direct” informācijas centrus (sākotnēji punktus),” tā darbības sākumu atceras centra vadītāja Tabita Šķerberga.

Jelgava – visos periodos



Lai izveidotu šādus centrus, tika izsludināts projektu konkurss, uz kuru pieteicās pašvaldības un bibliotēkas, pēc tam klāt nākuši punkti arī Tirdzniecības un rūpniecības kameras filiālēs. EDIC projektu periodi bijuši no 2005. līdz 2008. gadam, no 2009. līdz 20012. gadam, no 2013. līdz 2017. gadam un no 2018. līdz 2020. gadam. Tabita skaidro, ka nākamais periods, visticamāk, būs uz pieciem gadiem, piebilstot, ka Jelgavas EDIC ir darbojies visus periodus. Latvijas teritorijā informācijas centri atrodas divās pašvaldībās – Jelgavas novada pašvaldībā un Rēzeknes novada pašvaldībā, trijās bibliotēkās – Ventspilī, Valmierā un Gulbenē, kā arī trijās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras filiālēs – Liepājā, Jēkabpilī un Daugavpilī.

“Es šajā centrā sāku strādāt 2006.gadā, un, jāsaka, pirmie gadi bija interesanti ar milzīgo informācijas plūsmu. Tolaik ārkārtīgi daudz saņēmām dažādus bukletus no Briseles institūcijām, jo viss šeit bija jauns, bija nepieciešams daudzas lietas izskaidrot,” atceras centra vadītāja.

Viņa spriež, ka, no vienas puses, pašvaldība ir ļoti laba vieta, kurā bāzēties “Europe Direct” informācijas centram, bet, no otras, cilvēki šeit parasti ierodas ar citu mērķi. “Tieši tādēļ pirmsākumos viens no svarīgākajiem uzdevumiem mums bija saprast, kuras varētu būt mūsu mērķa grupas un kā šo uzmanību vairāk fokusēt. Bet ar laiku tieši sadarbībā ar pašvaldības iestādēm radās labas idejas un pasākumi, vairāki no tiem kļuvuši par stabilu tradīciju.”

Foto: Eva Pričiņa