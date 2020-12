Jau šovakar Latvijā tiks ieviesta komandantstunda (papildināta)

Ministru kabinets trešdien lēma jau šovakar Latvijā ieviest komandantstundu, kas būs spēkā Jaungada svētku laikā un nākamās nedēļas nogalē.

No valdības lemtā izriet, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā jau no šī vakara līdz 4.janvārim, kā arī 8.janvārī un 9.janvārī no pulksten 22 līdz pulksten 5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis skaidroja, ka komandantstunda neattieksies uz nākamnedēļ, 6. un 7.janvārī, gaidāmajiem Pareizticīgo Ziemassvētkiem, jo šie svētki notiks darbadienās. Savukārt tā dēvēto "mājsēdi" nolemts piemērot tikai brīvdienās, jo, kā atzina Citskovskis, brīvdienās nakts periodā pastāv lielākie pulcēšanās riski.

Valsts kancelejā informēja, ka dzīvesvietas atstāšana šajā laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu, un pārvietošanās galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti.

Pārvietošanās ierobežojumi noteiktajās nakts stundās neattieksies uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat šī prasība neattieksies uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.

Šajās dienās tirdzniecības vietas, ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas un klātienes pakalpojumu sniedzēji darbu beidz ne vēlāk kā pulksten 21, lai darbinieki laikus varētu nokļūt dzīvesvietā.

Savukārt degvielas uzpildes staciju darba laiks, avārijas un neatliekamu komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots. Arī citi uzņēmumi var turpināt strādāt, nodrošinot darbības nepārtrauktību, tai skaitā, nodrošinot darbu maiņās, arī naktīs.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots, taču minētajos datumos no pulksten 22 līdz pulksten 5 taksometru pakalpojumus vienatnē drīkst izmanto tikai, lai dotos uz darbu, ārstniecības iestādi, veterinārmedicīnas iestādi un atgrieztos mājās.

Pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontroli veiks Valsts policija. Par noteikumu vai citu ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu paredzēts arī sods.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) iepriekš preses konferencē informēja, ka tā dēvētā "brīvdienu mājsēde" tiks ieviesta ar mērķi, lai vēl vairāk samazinātu cilvēku iespējas kontaktēties.

Valsts kancelejā iepriekš uzsvēra, ka patlaban nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu.

Valdība šodien arī lēma līdz 7.februārim pagarināt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kas ir spēkā kopš 9.novembra un tās laikā ir noteikta virkne ierobežojumu.

