Jaunā izglītības kanāla satura izstrādē iesaistītie pedagogi saņems autoratlīdzības

Vairāk nekā 70 pedagogi, kuri ir iesaistīti jaunā izglītības kanāla satura izstrādē, saņems autoratlīdzības, ceturtdien preses brīfingā paziņoja izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Viņa pauda, ka, veidojot projektu, akcents nevienā brīdī neesot bijusi piepelnīšanās. "Tā ir īpaša kopības sajūta un iesaistītajiem skolotājiem tā ir misijas apziņa," uzskata Šuplinska.

Projektā iesaistītie skolotāji esot visdažādākie, liela daļa ir "Iespējamās misijas" pedagogi, "Ekselences" skolotāji un arī iniciatīvas grupas "Vecāki par labāku izglītību" piesaistītie skolotāji.

Tā kā ideja attīstījusies vien divās nedēļās, ir skaidrs, ka oriģinālsaturu tik īsā laikā nevar izstrādāt bez darba samaksas, tāpēc saistībā ar televīziju visiem iesaistītajiem skolotājiem izmaksās autoratlīdzības, skaidroja ministre.

Kopumā projektam valdība atvēlēja 365 208 eiro, no kuriem vismaz 40% tiks novirzīti pedagogu samaksai, pārējo summu tērēs tehniskajiem partneriem, kas nodrošinās filmēšanu, operatoriem, vizuālajam noformējumam un citiem mērķiem.

Vaicāta, kā praktiski notiks šīs nodarbības, ministre stāstīja, ka viena mācību stunda būs 20 minūšu gara un tajā fokuss tiek likts uz pamata vielas apguvi un "ierosinošo fāzi". Atgriezeniskā saite un konsultācijas paliek paša priekšmeta skolotāja ziņā.

Idejas izstrādātāji uzsvēra, ka jaunais izglītības kanāls kalpos kā palīgs skolotājiem un atbalsts vecākiem. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš (JKP) stāstīja, ka šis ir pirmais tāda veida projekts Baltijā un Skandināvijā, kuru idejas izstrādātāji lolojuši un "klusi gatavojuši" divu nedēļu garumā.

Ministre stāstīja, ka sākotnēji, uzsākot attālinātās mācības, eksperti norādījuši uz zināmām grūtībām, proti, eksperti prognozēja, ka mācības no 7.klases nesagādās nekādas īpašas grūtības, tomēr par 1.-6.klasi eksperti bija bažīgi un plānoja, ka šī vecuma skolēni varētu apgūt tik 50% no vielas, jo nespēj vēl tik patstāvīgi mācīties un varētu gadīties problēmas ar digitālo pratību.

"Tāpēc nolēmām pamēģināt jaunu mācību veidu, kas ceram kalpos par palīgu," pauda politiķe. Tāpat viņa piebilda, ka projekta veidotāji nekad neesot vēlējušies visiem izpatikt, bet gan palīdzēt izprast un atrast veidu, kā sadarboties un mainīt pasauli kopā.

Jau ziņots, ka no pirmdienas, 6.aprīļa, šis kanāls sāks pārraidīt mācību saturu 1.-6.klašu skolēniem, tāpēc ministrija aicināja skolotājus un vecākus sekot līdzi izstrādātajai programmai un, ja pedagogi to akceptē, tad Šuplinska aicināja to sasaistīt ar savās mācību stundās iecerēto.

Līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību, tostarp, mācības tiek rīkotas attālināti.

