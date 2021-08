Jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pieaudzis par 25%

Aizvadītās nedēļas laikā, no 2. līdz 8.augustam, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pieaudzis par 24,9%, vidēji dienā atklājot 75 jaunus saslimšanas gadījumus, kas ir par 15 vairāk nekā nedēļu iepriekš, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).



Veikto Covid-19 testu skaits pagājušajā nedēļā nedaudz sarucis - vidēji veikts 7451 tests dienā, kamēr nedēļu iepriekš - 7468.

Pēdējās nedēļas laikā ik dienu slimnīcās ievietoti vidēji septiņi Covid-19 pacienti, kas ir par trīs vairāk nekā nedēļu iepriekš, un slimnīcās ikdienā ārstējās vidēji 50 cilvēki, kamēr nedēļu iepriekš vidējais pacientu skaits slimnīcās bija 44.

SPKC ziņo, ka saslimstība turpina pieaugt 15 līdz 49 gadus veco cilvēku vidū, turklāt šobrīd pieaugums novērojams visos valsts reģionos. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā bija 1,14, kas arī apliecina infekcijas slimības izplatības pieaugumu.

Analizējot pagājušajā nedēļā atklātos Covid-19 gadījumus, noskaidrots, ka 451 cilvēks nebija vakcinēts pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeidzis, kas kopumā veidoja 86% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem, savukārt 71 inficētais bija vakcinēts, kas veidoja 14% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, nevakcinētiem un daļēji vakcinētiem cilvēkiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 3,3 reizes biežāk nekā pilnībā vakcinētajiem, atzīmē SPKC.

Centrā atzīmēja, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā varētu pieaugt vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir nedaudz pieaudzis - līdz 214,3, kamēr nedēļu iepriekš tas bija 200,4 gadījumi, taču, pēc SPKC paustā, šobrīd vērojama stabilitātes tendence. Tikmēr Latvijas rādītājs pieaudzis no 30,5 līdz 38,8 gadījumiem.

Iepriekšējā nedēļā fiksēts kopumā 71 ievestais Covid-19 gadījums. Laikā periodā no jūnija beigām līdz pagājušajai nedēļai saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas - 56 gadījumi, Krievijas - 46, Spānijas - 41, Lielbritānijas - 37, Gruzijas - 18, Francijas - 16, Nīderlandes - 15, Somijas - 15, Uzbekistānas - 13, Bulgārijas - septiņi un Grieķijas - septiņi. No citām valstīm ievesto gadījumu skaits ir neliels.

SPKC aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Tas ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Foto: no arhīva