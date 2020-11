Jau piekto gadu Jelgavā notiek iniciatīvu projektu konkurss “Jaunieši var!”, kurā neformālas jauniešu grupas var iegūt finansiālu atbalstu līdz 350 eiro sava projekta īstenošanai. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt iniciatīvas, kas veicina jauniešu iekļaušanos pilsētas attīstības procesos, sekmē jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu, fiziskās aktivitātes un pašattīstības procesus.

Visvairāk – fiziskās aktivitātes



Visvairāk projektu tika pieteikti fizisko aktivitāšu, kā arī veselīga dzīvesveida popularizēšanas jomā. Organizējot sporta notikumus, svarīgs nosacījums bija, lai tie neprasa mērķtiecīgu un ilglaicīgu iepriekšēju sagatavotību konkrētajā sporta veidā.

Mazākumtautību jauniešiem tika organizēts pārgājiens “Pa Cēsnas krastiem”. Projekta mērķis bija ne vien veicināt veselīgu dzīvesveidu, bet arī veidot izpratni par Latvijas vēsturi, apskatot vēsturiskas vietas, kā arī aktīvi lietot latviešu valodu savstarpējā komunikācijā. Savukārt RAF dzīvojamā masīva jaunieši tika mudināti piedalīties industriālās orientēšanās sacensībās savā rajonā. Projekta pieteicēji vēlējās pierādīt citiem, ka arī mikrorajonos jauniešiem tiek rīkoti pasākumi. Ņemot vērā to, ka dzīvojamā masīvā nav daudz parku un apskates objektu, dalībniekiem bija jāatrod dažādas ēkas un industriālās celtnes.

Divu dienu pārgājiens pa Jelgavu, kura laikā bija jābrauc ar laivām un jāveic dažādi uzdevumi, tika piedāvāts “Vakara pastaiga 2K20” projektā iesaistītajiem dalībniekiem. Tikmēr “Āķis lūpā” pulcināja jauniešus uz meistarklasi Lielupes promenādē, lai iepazītos par makšķerēšanas metodēm, inventāru un noteikumiem.

Vairāk nekā 80 dalībnieku piedalījās projektā “Iepazīsti Jelgavu sportojot – foto orientēšanās”. Par tā norisi zina stāstīt Adrians Bulkovskis, kurš darbojās aktivitātes organizēšanā: “Mēs orientējāmies Jelgavā, apmeklējām dažādas vietas, uzzinājām vairāk par vēsturi, piemēram, par to, kādēļ uzstādīti konkrēti pieminekļi. Man ideja radās tādēļ, ka es pats, satiekoties ar jauniešiem, mēģināju izstāstīt par kādu vietu, ko viņi it kā zina, bet konkrēti nevar pateikt, kur tāda atrodas.”

Ilgstošākā sporta jomas aktivitāte realizēta Jelgavā 4. līnijā, kur uzstādīti futbola vārti, ko jaunieši izgatavojuši paši savām rokām. Kārlis Briņecs, jelgavnieks, kurš šobrīd studē Latvijas Jūras akadēmijā kuģa mehāniķa specialitātē labprāt stāsta par to, kā vārti tapuši.

Visu rakstu lasiet 12.novembra “Zemgales Ziņās”

Foto: Iveta Pavziniuka un no jauniešu personīgā albuma