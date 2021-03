Jaunnedēļ epidemioloģiski drošākajās pašvaldībās izglītības procesu varēs organizēt svaigā gaisā

No nākamās nedēļas formālās un neformālās izglītības procesu epidemioloģiski drošākajās pašvaldībās varēs īstenot ārtelpās, ļaujot pulcēties grupās līdz 20 cilvēkiem.

Minētā atļauja būs spēkā divas nedēļas pašvaldībās, kur kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs nepārsniedz 250 gadījumus uz 100 000 cilvēku. Šādā veidā mācības klātienē varēs norisināties ārtelpās pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem.

Kā norādīja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), lai samazinātu izglītojamo psihoemocionālo slodzi, Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpes izglītojamajiem daļu no formālās vai neformālās izglītības programmas var apgūt klātienē, ārtelpās, ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības. Izglītojamo grupai, kas piedalās izglītības programmas īstenošanā, nedrīkst būt lielākai par 20 izglītojamajiem.

IZM bija izstrādājusi trīs variantus par mācību organizēšanu svaigā gaisā. "A" variants paredzēja, kas mācību nodarbībā vienā grupā var piedalīties 20 izglītojamo. Taču Rīgā, Daugavpilī un novados, kuri robežojas ar Igauniju, lielās saslimstības dēļ mācības svaigā gaisā nerīkotu.

"B" variantā paredzētas mācības līdz 10 cilvēkiem grupā, savukārt "C" variantā - vienā mācību grupā var piedalīties 20 cilvēku, bet tikai epidemioloģiski drošajās pašvaldībās, kuru divu nedēļu saslimstību slieksnis nepārsniedz 250. Pašvaldības vērtētu pēc papildu kritērijiem, lai pārliecinātos, ka pašvaldība atbilst "drošas skolas" principam.

Septiņi ministri atbalstīja IZM piedāvāto scenāriju "C", kā arī tikpat ministru pauda atbalstu scenārijam "B". Tādējādi izšķirošā balss bija premjerministram Krišjānim Kariņam (JV), kurš pauda atbalstu "C" scenārijam. Līdz ar to valdība izvēlējās scenāriju "C", vienlaikus pieņemot nosacījumu, ka ministri pēc divām nedēļām, 30.martā, varētu atgriezties pie šī jautājuma, lai, iespējams, lemtu par citu IZM piedāvāto scenāriju.

Lai izglītības process mācībām ārtelpās tiktu organizēts kontrolētā veidā, nepasliktinātu epidemioloģisko situāciju un neveicinātu epidemioloģiskās drošības riska pieaugumu, rīkojumā noteikti ierobežojumi gan nodarbību maksimālam skaitam nedēļā, gan arī vienas nodarbības norises maksimālam ilgumam neformālajā izglītībā, kas ir analoģisks ar vienas mācību stundas un individuālas konsultācijas ilgumu - 40 minūtēm.

IZM ir izstrādātās drošības prasības izglītības procesam Covid-19 apstākļos ir papildinājusi ar vadlīnijām epidemioloģiski drošai klātienes mācību procesa ārtelpās norisei. Minētais dokuments tiks publicēts ministrijas tīmekļa vietnē "www.izm.gov.lv".

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) reizi nedēļā ceturtdienā publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" to pilsētu un novadu sarakstu, kuros atbilstoši SPKC tīmekļvietnē trešdienā publicētajai informācijai 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs atbilst tādam līmenim, lai varētu tikt īstenotas klātienes nodarbības ārtelpās.

Jau ziņots, ka formālās izglītības programmu ārtelpās varētu īstenot ne vairāk kā piecas nodarbības no attiecīgās nedēļas paredzēto nodarbību skaita. Savukārt neformālā izglītības programmā aicina īstenot ne vairāk kā divas nodarbības no attiecīgās nedēļas paredzēto nodarbību skaita, vienas nodarbības ilgumam nepārsniedzot 40 minūtes.

Jau ziņots, ka izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP) valdībā ir paudusi - lai noņemtu spriedzi bērniem, vecākiem un skolotājiem, risinājums varētu būt 20 cilvēku grupām ārtelpās nodrošināt formālo un neformālo izglītību. Viņasprāt, līdz piecām nodarbībām varētu organizēt formālo izglītību, savukārt līdz divām - neformālo.

Patlaban esošais regulējums paredz, ka sporta jomā amatieru sporta treniņi drīkst notikt tikai ārpus telpām - līdz desmit cilvēkiem un neizmantojot ģērbtuves. Tas nozīmē, ka sporta klubi neuzņem klientus iekštelpās - nestrādā trenažieru zāles un nevar doties uz klubu trenēties individuāli.

