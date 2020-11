Jauno Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pagājušajā nedēļā audzis par 50%; būtiski skarti sociālās aprūpes centri

Jauno Covid-19 gadījumu skaits Latvijā pagājušajā nedēļā ir audzis par 50%, informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja.

Ja vēl divas nedēļas iepriekš bija novērojama slimības izplatības stabilizācijas tendence, pagājušajā nedēļā atkal piedzīvots jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaita straujš pieaugums, atzīmē SPKC. Katru dienu Latvijā tika reģistrēti vidēji 550 Covid-19 gadījumi, kas ir par 190 gadījumiem vairāk nekā iepriekšējā nedēļā.

Veicot Covid-19 gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, līdz 47% ir samazinājies izsekojamo gadījumu skaits, kad ir zināma saikne ar kādu citu Covid-19 gadījumu vai uzliesmojumu.

No izsekotiem Covid-19 gadījumiem visvairāk jeb 35% inficējušies mājsaimniecībā jeb no ģimenes locekļiem vai cilvēkiem, ar kuriem dzīvo kopā. Piektā daļa jeb 20% inficējušies darba vietā, bet nepilni 12% pozitīvo gadījumu - ārstniecības iestādēs, no kuriem vairums ir medicīnas darbinieki.

Pagājušajā nedēļā Covid-19 uzliesmojumi būtiski skāruši sociālās aprūpes centrus, kur inficējušies gan klienti, gan darbinieki. Nedaudz samazinājies to cilvēku īpatsvars, kuri inficējušies darba vietās un izglītības iestādēs.

SPKC dati liecina, ka vismaz katram desmitajam laboratoriski izmeklētajam cilvēkam ar elpceļu saslimšanas simptomiem ir apstiprināta Covid-19 infekcija, tāpēc centrs atkārtoti uzsver, ka uz darbu nedrīkst doties ar jebkādiem elpceļu slimību simptomiem.

Kā uzsver SPKC, saslimušajiem īpaši rūpīgi jāievēro mutes, deguna un roku higiēna, kā arī nevajadzētu doties uz darbu un publiskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem.

Pagājušajā nedēļā Latvijā būtiski audzis arī pozitīvo Covid-19 testu īpatsvars - no 6,8% līdz 8,4%, un šis procents ir vēl lielāks tiem cilvēkiem, kuri izmeklēti, jo saslimuši ar akūtu elpceļu infekcijas slimību.

Stacionēto Covid-19 pacientu skaits aizvadītās nedēļas laikā pieaudzis par 32% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu, un dienā tika stacionēti vidēji 62 pacienti, kas ir par 15 pacientiem dienā vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati par laika periodu līdz svētdienai liecina, ka pieaudzis trīsdesmitgadnieku skaits, kuri stacionāros ārstējas ar vidēji smagu slimības gaitu. Šādu pacientu skaits pieaudzis no 19 līdz 29 pacientiem. Savukārt ar smagu slimības gaitu stacionāros ārstējas septiņi pacienti vecumā no 40 līdz 49 gadiem.

Pieaugot jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaitam, ievērojami pieaugusi arī epidemiologu noslodze. Sazināties ar saslimušajiem cilvēkiem un kontaktpersonām var prasīt arī diennakti vai divas, bet atsevišķos gadījumos - ilgāk.

Tādēļ SPKC aicina tos, kuri saņēmuši pozitīvus testa rezultātus, rīkoties atbildīgi un pašiem uzreiz apzināt un informēt iespējamās kontaktpersonas, lai cilvēki pēc iespējas savlaicīgāk atbilstoši rīkotos un ievērotu kontaktpersonām noteiktos drošības pasākumus.

Centrā atgādina, ka šobrīd par kontaktpersonas statusu informē arī darba devēji un ģimenes ārsti, kuri informāciju par pozitīvo pacientu saņem e-veselības portālā.

Cilvēkus, kuri ar Covid-19 infekciju atrodas stingrā izolācijā mājās, SPKC mudina vērot savu veselību un regulāri sazināties ar ģimenes ārstu. Ja parādās elpas trūkums, SPKC aicina nekavēties un pēc palīdzības vērsties savlaicīgi, zvanot Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113.

