Jauno Jelgavas iedzīvotāja karti var noformēt ikviens iedzīvotājs

No 1. jūlija var pieteikties jaunās personalizētās viedkartes "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte" un "Jelgavas pilsētas skolēna apliecība" saņemšanai. To noformēt var gan iedzīvotāji, kuriem saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir tiesības saņemt pašvaldības atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā un ēdināšanai skolās, gan ikviens iedzīvotājs, lai varētu izmantot Jelgavas pašvaldības iestāžu un komersantu sniegtās priekšrocības un atlaides, – šajā gadījumā Jelgavas iedzīvotāja kartes izgatavošanai var pieteikties Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) Svētes ielā 33, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Saskaņā ar pašvaldības noteikumiem "Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā" Jelgavas iedzīvotāja kartes noformēšanai, lai persona varētu izmantot Jelgavas pašvaldības iestāžu un komersantu sniegtās priekšrocības un atlaides, var pieteikties ikviens iedzīvotājs.

Pieteikties jaunajai personalizētajai viedkartei no 1. jūlija var ZRKAC Svētes ielā 33 pirmdienās no pulksten 17 līdz 19 un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 13, iepriekš sazinoties pa tālruni 63082101, lai vienotos par konkrētu apmeklējuma laiku. Ierodoties rakstīt iesniegumu par kartes saņemšanu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam, tāpat jāņem vērā, ka viedkartes izgatavošanai persona iestādē tiks nofotografēta.

Iedzīvotāja karte Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām pirmreizēji tiks izgatavota un izsniegta bez maksas – šos izdevumus segs pašvaldība, savukārt personām, kas deklarētas citā pašvaldībā, tas būs maksas pakalpojums.

Jaunā viedkarte tiks izgatavota desmit dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, un to varēs saņemt pa pastu, ja persona savā iesniegumā to būs norādījusi, vai arī klātienē tajā vietā, kur persona rakstījusi iesniegumu par kartes saņemšanu, šajā gadījumā – ZRKAC.

Papildu informāciju par personalizētās viedkartes "Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte" noformēšanu un izsniegšanu ZRKAC var iegūt pa tālruni 63082101.

Jaunā personalizētā viedkarte atsevišķām personu grupām dod tiesības saņemt Jelgavas pašvaldības noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus, pabalstu braukšanas maksas segšanai sabiedriskajā transportā un/vai ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Šādā gadījumā jauno karti pēc personas iesnieguma saņemšanas noformē Sociālo lietu pārvalde vai Izglītības pārvalde. Detalizētu informāciju skatīt ŠEIT.

Kā ziņots, jaunas viedkartes pašvaldība izstrādājusi, jo "SEB banka", kas līdz šim nodrošinājusi karšu darbību, paziņoja par sadarbības pārtraukšanu, un sadarbības līgums beidzas 20. jūlijā. Līdz ar to šābrīža Jelgavas iedzīvotāja kartes un Jelgavas skolēna apliecības būs aktīvas līdz 20. jūlijam, bet, lai saņemtu pašvaldības atbalstu pēc 20. jūlija, iedzīvotājiem un skolēniem jānoformē jauna personalizēta viedkarte. Būtiskākā atšķirība starp līdzšinējām un jaunajām viedkartēm ir tā, ka jaunās kartes nav piesaistītas nevienai bankai un tās ir autorizācijas līdzeklis.

Jaunās Jelgavas iedzīvotāja kartes sāks darboties no 21. jūlija, savukārt Jelgavas skolēna apliecības – līdz ar jauno mācību gadu.

Foto: Jelgavas pašvaldības arhīvs