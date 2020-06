Jelgavā aicina nopļaut zāli un sakopt privātās teritorijas

Jelgavas Pašvaldības policija iedzīvotājus aicina pievērst uzmanību sava īpašuma un tam piegulošās teritorijas sakopšanai. Pašvaldības policija par zāles nopļaušanu šogad jau veikusi preventīvas pārrunas ar 88 teritoriju īpašniekiem, divos gadījumos, kad saimnieks nav reaģējis arī pēc vairākkārtējiem aicinājumiem sakopt īpašumu, uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība, informē pilsētas pašvaldībā.



Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem īpašniekam ir jānodrošina īpašuma teritorijas un tai piegulošās teritorijas kopšana – zāliena nopļaušana, atkritumu savākšana, grāvju, caurteku un ietvju tīrīšana. Juridiskām personām tie ir desmit metri no žoga, bet fiziskām personām – pieci metri. Jāpiebilst, ka īpašuma un tam piegulošajā teritorijā zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 centimetrus. Tāpat īpašumā nedrīkst veidot lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu uzkrājumus, transportlīdzekļu vrakus aizliegts turēt vietās, kur tie redzami no ielas. Par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un zāles nepļaušanu var uzlikt naudas sodu no 140 līdz 700 eiro fiziskām personām un no 700 līdz 2900 eiro juridiskām personām.

Pašvaldības policija privātu teritoriju īpašniekiem šogad ir izsūtījusi 67 brīdinājumus par viņiem piederošajā īpašumā nenopļautu zāli ar lūgumu teritoriju noteiktā laikā sakopt. “Kopumā situācija pilsētā attiecībā uz zāles pļaušanu ir uzlabojusies. To apliecina arī tas, ka šogad nav sastādīts neviens administratīvā pārkāpuma protokols par zāles nepļaušanu – lielākā daļa saimnieku pēc brīdinājuma saņemšanas ir atsaukušies un zāli nopļāvuši. Tikai divos gadījumos, kad, atkārtoti apsekojot teritoriju, tika konstatēts, ka tas nav izdarīts, uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība,” stāsta Pašvaldības policijas Sabiedriskās kārtības nodaļas vadītājs Ivo Omiks, papildinot, ka Pašvaldības policijas mērķis nav uzreiz sodīt, bet gan sarunu ceļā atrisināt situāciju. Policija informē par saimnieka pienākumiem un iespējamām sankcijām, reizē paredzot laiku sakopt īpašumu. “Protams, mēs kontrolējam un uzraugām, lai īpašuma sakopšana būtu veikta saprātīgā termiņā. Iespējams, šogad situāciju ietekmēja tas, ka ārkārtējās situācijas laikā cilvēki daudz biežāk uzturējās mājās, līdz ar to saimnieki bijuši atbildīgāki un laicīgi sakopuši savu īpašumu,” tā I.Omiks.

Šogad maijā un jūnijā par nenopļautu zāli sešos gadījumos Pašvaldības policiju informējuši iedzīvotāji, bet policijas iecirkņu inspektori veikuši 259 apsekošanas. Ar 88 saimniekiem notikušas preventīvas pārrunas, bet 67 gadījumos, kad īpašniekus neizdevās sastapt, uz dzīvesvietas adresi nosūtīts brīdinājums ar lūgumu īpašumu sakopt. 2019. gadā par zāles nepļaušanu pilsētā sastādīti 13 administratīvā pārkāpuma protokoli, veiktas 1666 apsekošanas, 271 preventīva pārruna un izsūtīti 359 brīdinājumi.

Foto: no arhīva