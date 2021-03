Jelgavā applūdis Bāra ceļš; gājēju pārvietošanās nav iespējama

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" ziņo, ka, ceļoties ūdens līmenim Svētē, applūdis Bāra ceļa posms pirms Bāra ceļa tilta. Gājēju pārvietošanās šajā ielas posmā nav iespējama, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Pilsētsaimniecībā" norāda, ka Bāra ceļa tilts autotransporta satiksmei ir slēgts no pagājušā gada februāra, taču to izmantoja gājēji. Šorīt, apsekojot teritoriju, konstatēts, ka Bāra ceļš ir applūdis. Gājēju kustība pa šo ceļa posmu un līdz ar to arī pār Bāra ceļa tiltu nav iespējama.

Iedzīvotāji aicināti ievērot drošību un pastaigām vai ikdienas gaitām izvēlēties citu maršrutu.

Jau ziņots, ka pirmdienas pēcpusdienā satiksmei tika slēgts Miezītes ceļa posms no Sniega ielas līdz Kūliņu ceļam, jo applūdusi brauktuve.

"Pilsētsaimniecība" seko līdzi aktualitātēm par ūdens līmeņa celšanos upēs Jelgavas pilsētas teritorijā, apsekojot upju piegulošās teritorijas – palienes, un izvērtē turpmāko rīcību.

Foto: "Pilsētsaimniecība"