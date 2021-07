No pirmdienas, 26. jūlija, līdz gada beigām ēkai Lielajā ielā 13 tiks veikti fasādes atjaušanas darbi un ēkas pamatu pastiprināšana. Jelgavas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka darbu laikā būs ierobežota gājēju kustība.

No 26. jūlija līdz 31. decembrim Lielajā ielā, posmā no Lielās ielas 13 līdz Pasta ielai, un no 16. augusta līdz 31. decembrim Pasta ielā, posmā no Lielās ielas līdz Pasta ielai 24, gājēju kustība tiks organizēta, ievērojot saskaņoto satiksmes organizācijas shēmu.

Foto: Zvaigzne ABC