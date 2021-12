Šodien atklāta atjaunotā Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Meža fakultātes ēka Jelgavā, kas ir vienīgā vieta Latvijā, kur iespējams iegūt augstāko izglītību mežzinātnē, mežizstrādē un kokapstrādē. Jau vairākām meža nozares speciālistu paaudzēm šī ir studiju un profesionālās karjeras sākuma vieta, taču tik apjomīgi ēkā īstenotie energoefektivitātes un studiju vides modernizēšanas darbi īstenoti pirmo reizi, kopš tās uzcelšanas pagājušā gadsimta vidū, informē llu.lv.

Fakultātes ēkas atklāšanā piedalījās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, LLU rektore, akadēmiķe Irina Pilvere, AS “Latvijas valsts meži” padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, studējošo un akadēmiskā personāla pārstāvji.

“Latvijas ekonomikai mežs ir viena no svarīgākajām vērtībām. Šobrīd 22% no mūsu eksporta veido meža produkti, izstrādājumi un mēbeles. Taču mežs nav tikai ekonomisks ieguvums. Pandēmijas laikā redzam, ka tā ir vieta, kur ejam atpūsties un smeļamies spēku. Tas viss nebūtu iespējams, ja mums nebūtu Meža fakultātes, kur daudzu gadu garumā tiek audzināti Latvijas jaunieši, kuri šeit apgūst zināšanas un pēc tam tās veiksmīgi pielieto. Mēs esam viena no vadošajām meža valstīm pasaulē, un tas ir pateicoties cilvēkiem, kuri strādā mežā un pārstrādē,” ēkas atklāšanā teica K. Gerhards un pateicās visiem, kuri ieguldījuši darbu ēkas atjaunošanā.

Savukārt I. Pilvere atzina, ka meža nozare nevar pastāvēt bez zināšanām un tās ir iegūstamas Meža fakultātē. Taču, viņasprāt, ne jau māja tās nodrošina, bet gan gars, kas ir mājā. Tāpēc rektore izteica lielu pateicību profesoriem un studentiem par šī gara veidošanu un uzturēšanu.

“Latvijas Valsts meži vienmēr ir atbalstījuši fakultāti un turpinās to darīt arī turpmāk. Vēlamies vēl vairāk paplašināt studentu prakšu iespējas praktisko iemaņu apgūšanai, tādējādi nodrošinot teorētisko un praktisko zināšanu sinerģiju. Mēs redzam šo fakultāti kā Latvijas meža ilgtspējīgas attīstības spēku. Gan šodien, gan nākotnē šeit izaugušie speciālisti uzturēs mūsu mežus un tos attīstīs, kā arī nodos nākamajām paaudzēm līdzvērtīgas dabas bagātības,” atzina E. Beļskis.

Meža fakultātes ēka Akadēmijas ielā uzcelta 1957. gadā un nodota izmantošanai toreizējās Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas vajadzībām (šobrīd LLU). Kā atzinuši arhitekti, ēka pārstāv Staļina laika klasicisma stilu, kur fasādē attēloti dažādi Staļina laika dekoratīvie elementi, lai simbolizētu Padomju laika varenību un majestātiskumu. Vairāku desmitgažu laikā tajā veikti iekšējie ēkas uzturēšanas darbi, pārveidojot to par īpašu meža un kokapstrādes nozares simbolu, iekštelpās kā interjera elementu un dekoratīvo elementu materiālu pēc iespējas izmantojot koku.

Kā informē fakultātes dekāns Linards Sisenis, 2021. gada novembrī ēkā noslēgušies nozīmīgi energoefektivitātes uzlabošanas darbi un tā ieguvusi jaunu ārējo veidolu. Turklāt 2020. gadā īstenoti arī būtiski studiju vides modernizēšanas darbi, līdz ar to topošajiem meža nozares speciālistiem pieejamas ērtas, modernas un sakārtotas studiju telpas. Atjaunošanas darbi īstenoti, kombinējot dažādus finansējuma avotus, un kopumā fakultātē kopš 2018. gada ieguldīti aptuveni 1,2 miljoni eiro.

Ēkas energoefektivitātes uzlabošanas darbi īstenoti, domājot par klimata pārmaiņām, lai samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, samazinātu energoresursu patēriņu un izdevumus par ēkas uzturēšanu, paaugstinātu ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un kopējo tehnisko stāvokli.

Lai gan fakultātes ēkai nav kultūras pieminekļa statuss, tā atrodas “Academia Petrina” aizsardzības zonā, līdz ar to fasādes atjaunošanā ņemtas vērā Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes prasības un saglabāti visi tās dekoratīvie elementi.

Savukārt iekštelpās atjaunošanas laikā radītas unikālas mācību laboratorijas, kādām līdzīgas nav pat citās Baltijas valstīs. Viena no tām ir “Husqvarna” motorinstrumentu laboratorija, kurai aprīkojumu dāvinājis uzņēmums “Husqvarna Latvia”. Ar jaunu aprīkojumu iekārtotas arī citas laboratorijas studiju vajadzībām: Meža aizsardzības laboratorija, Medniecības laboratorija, Mežistrādes laboratorija un Dendroloģijas laboratorija.

Būtiskas pārmaiņas piedzīvojušas visas fakultātes telpas, tostarp profesora Alfona Grīnfelda vārdā nosauktā auditorija, fakultātes informācijas centrs - bibliotēka, datorklase un konferenču zāle. Studentu vajadzībām īpaši aprīkotas arī fakultātes koplietošanas telpas, lai tajās būtu ērti pildīt studijām nepieciešamos darbus.

Ar SIA “Vīgrieze” finansiālu atbalstu īstenota fakultātes foajē interjera renovācija un izveidota LLU Meža fakultātes dekānu portretu galerija.

Meža fakultāte ir viena no senākajām LLU fakultātēm, kas savulaik dibināta 1920. gadā kā Latvijas Augstskolas Lauksaimniecības fakultātes Mežkopības nodaļa un atradās Rīgā. Mainoties vietām un nosaukumiem, savu pašreizējo mājvietu Jelgavā, Akadēmijas ielā 11, fakultāte ieguva 1957. gadā. Fakultāte īsteno astoņas studiju programmas dažādos studiju līmeņos, un jaunākā no tām ir “Ilgtspējīga mežsaimniecība”, kas paredzēta ārvalstu studentiem un tiek īstenota angļu valodā.

Foto: llu.lv