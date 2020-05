Jelgavā, beidzoties mācību gadam, skolēniem pārtikas pakas vairs neizsniegs

Ārkārtējā situācijā no marta beigām līdz mācību gada beigām Jelgavas skolēniem izsniegtas pārtikas pakas 285 900 eiro vērtībā. Līdz ar mācību gada noslēgumu, pārtikas pakas vairs neizsniegs, informē pilsētas pašvaldībā.

Ārkārtējās situācijas laikā atbalstu pašvaldībai pārtikas paku nodrošināšanā pilsētas daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu bērniem sniedza uzņēmums SIA "AKG Thermotechnik Lettland", ziedojot šim mērķim 15 000 eiro. Ziedojumu pašvaldība saņēma aprīlī un, kā uzsver uzņēmuma finanšu direktors Kaspars Mazapšs, "AKG Thermotechnik Lettland" vienmēr ir centies atbalstīt savu pilsētu un nevarēja palikt malā arī šajā krīzes situācijā.

"Mēs vēlējāmies palīdzēt tiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams, atbalstot Jelgavas pašvaldību, kura jau bija sākusi nodrošināt pārtikas paku izdali skolēniem un bērnudārzu audzēkņiem," atzina Mazapšs.

Savukārt pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne uzsvēra, ka laikā, kad uzņēmējiem pašiem iet grūti, šāds dāvinājums pašvaldībai, ir īpaši nozīmīgs. "Sakām lielu paldies uzņēmumam par atbalstu jelgavnieku ģimenēm šajā krīzes laikā," pateicās Škutāne.

Ārkārtējās situācijas laikā 1. līdz 9.klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm ēdināšanas pabalstu - pārtikas pakas 12 eiro vērtībā - nodrošināja no pašvaldības budžeta līdzekļiem un valsts piešķirtajām dotācijām brīvpusdienām. Savukārt vidusskolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm atbalstu nodrošināja Jelgavas pilsētas pašvaldība.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība