Jelgavā bijušā lidlauka teritorijā Slokas ielā ierīko videonovērošanu

Lai risinātu nelegālo atkritumu izgāztuvju problēmu bijušā lidlauka teritorijā Slokas ielā, tur izvietotas vairākas videonovērošanas kameras. Tādējādi tiks fiksēti un pie atbildības saukti pārkāpēji. Sods par nelegālu atkritumu izmešanu ir no 70 līdz 2800 eiro, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Viena no SIA "Zemgales Eko" funkcijām ir organizēt nelegālo atkritumu izgāztuvju likvidēšanu Jelgavā, un nesankcionēti izmestu atkritumu savākšana katru gadu prasa ievērojamus pašvaldības budžeta līdzekļus. Pilsētā ir vairākas vietas, kur atkritumi neatļauti tiek izmesti gadu no gada. Visbiežāk tās ir nomaļas vietas, neapdzīvotas teritorijas un mežu masīvi. Nelegālās izgāztuves fiksētas arī bijušā lidlauka teritorijā Slokas ielā.

SIA "Zemgales Eko" kopā ar Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju teritorijām, kurās ierasti veidojas nelegālās izgāztuves, pievērš pastiprinātu uzmanību. Lai risinātu šo problēmu bijušā lidlauka teritorijā un fiksētu pārkāpējus, tur šobrīd ierīkota videonovērošana, uzstādot vairākas mobilās videokameras. Informācija par videokamerās pamanītajiem likumpārkāpējiem nekavējoties tiks nodota Pašvaldības policijai.

Lai novērstu nekontrolētu atkritumu izmešanu, arī iedzīvotāji aicināti sniegt informāciju par šādiem gadījumiem, ziņojot Pašvaldības policijai pa tālruni 63008550 vai Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā norāda, ka saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir aizliegts novietot atkritumus jebkurā to savākšanai vai apglabāšanai neparedzētā vietā, tajā skaitā novietot pie konteineriem, uz ielām, skvēros, parkos, mežos un citur, kā arī sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros ievietot ražošanas atkritumus un/vai bīstamos atkritumus. Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, pēc Atkritumu apsaimniekošanas likuma, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam: fiziskajai personai – no 70 līdz 1000 eiro, juridiskajai personai – no 250 līdz 2800 eiro.

Foto: SIA "Zemgales Eko"