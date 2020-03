No 31.marta Jelgavā, pie kultūras nama "Rota", Garozas ielā 15, darbu sāks SIA "Centrālā laboratorija" Covid-19 analīžu mobilais pieņemšanas punkts, aģentūra LETA uzzināja pilsētas pašvaldībā.

Analīzes var nodot noteiktā laikā, tikai iepriekš piesakoties un ierodoties ar savu transportu. Plānots, ka punktā vienas dienas laikā analīžu paraugus varēs paņemt 30-40 pacientiem, kā arī nodrošināt līdz piecām mājas vizītēm.

SIA "Centrālā laboratorija" valdes loceklis Edvīns Kazušs pašvaldību informēja, ka paraugu pagaidu pieņemšanas punktā valsts apmaksātas bezmaksas analīzes varēs nodot personas, kuras pēdējo 14 dienu laikā atgriezušās no ārzemēm vai arī bijušas kontaktā ar saslimušo. Savukārt par maksu pakalpojums tiks nodrošināts personām, kas vēlas veikt analīzes, lai pārliecinātos par savu veselību.

Personai ar koronavīrusa simptomiem ir jāzvana pa Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta īpašo tālruni 8303. Speciālists viņu iztaujās, izvērtējot personas stāvokli, un, ja tas būs nepieciešams, reģistrēs valsts apmaksātu analīžu nodošanai. Informācija tālāk tiks nodota "Centrālājai laboratorijai", pierakstot uz izmeklējumu. Tāpat par iespējām reģistrēties valsts apmaksātai analīžu nodošanai var interesēties, zvanot pa diennakts informatīvo tālruni Covid-19 jautājumiem 8345.

Savukārt, ja simptomu nav, taču persona vēlas veikt analīzes, jāzvana "Centrālajai laboratorijai" pa tālruni 20033722 vai 20030006, vienojoties, kad jāierodas mobilajā punktā. "Centrālajai laboratorijai" jāzvana arī tām personām, kam ir ģimenes ārsta norīkojums, jo, sākot no 30.marta, arī ģimenes ārsti pacientus ar elpceļu infekcijām var nosūtīt uz valsts apmaksātiem Covid-19 testiem.

Covid-19 maksas pārbaudes cena ir 80 eiro. Dodoties gan uz maksas, gan bezmaksas pārbaudēm, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.

Kazušs uzsvēra, ka Jelgavas punktā tiks pieņemti tikai tie pacienti, kuri būs iepriekš pierakstījušies, tāpat jāatceras, ka uz pieņemšanas punktu stingri aizliegts ierasties kājām, ar velosipēdu vai sabiedrisko transportu - tas jādara tikai ar personīgo auto.

"Neatkarīgi no tā, ar cik smagiem simptomiem persona ierodas punktā, lai nodotu analīzes, mēs ievērojam maksimālu piesardzību, ikvienu uztverot kā potenciāli Covid-19 pozitīvu. Paraugu pagaidu pieņemšanas punkti ir izveidoti ar mērķi, lai cilvēki neietu uz poliklīnikām, neveidotu dzīvo rindu un nepakļautu riskam citus. Kārtības ievērošanu kontrolēs arī pašvaldības policisti," pauda Kazušs.

Ja personai nav sava transporta vai ir kādi citi iemesli, kuru dēļ tā nevar ierasties uz analīžu pieņemšanas punktu, mediķi, lai paņemtu paraugus, ieradīsies pie pacienta mājās.

Analīzes pieņems rindas kārtībā, pacientam pieņemšanas punktā ierodoties ar personīgo auto un paliekot tajā. Ar viņu sazināsies pieņemšanas punkta pārstāvis, kurš aizsargtērpā pienāks pie auto, reģistrēs pacientu un paņems paraugus - uztriepes no deguna un rīkles. Analīžu paraugi reizi dienā tiks nosūtīti uz Rīgu - uz Latvijas Infektoloģijas centru vai "Centrālo laboratoriju". Ja Covid-19 rezultāts būs negatīvs, persona no "Centrālās laboratorijas" speciālista informāciju saņems divu dienu laikā, savukārt pozitīva rezultāta gadījumā joprojām darbosies iepriekšējā kārtība, kad cilvēkam to paziņo Slimību profilakses un kontroles centra darbinieks.

Analīžu pieņemšanas punkts pie kultūras nama "Rota" Garozas ielā 15 darbojas katru darbdienu no plkst.10 līdz 19, kā arī sestdienās no plkst.10 līdz 18. Svētdienās punkts būs slēgts.

Jau ziņots, ka Covid-19 pēdējā diennaktī apstiprināts vēl 29 cilvēkiem, līdz ar to kopumā ar to valstī saslimuši 376 cilvēki.

Kopumā 28 pacienti ārstējas slimnīcās, tai skaitā 25 ar vidēju slimības gaitu, bet trīs - ar smagu slimības gaitu.

Foto: F64