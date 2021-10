Paplašinot un pilnveidojot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes funkcijas, izskatīšanai domē tiek izstrādāts lēmumprojekts un nolikums par jaunas pašvaldības iestādes veidošanu. Tāpat plānots trīs pilsētas nevalstisko organizāciju (NVO) darbību pārcelt uz pašvaldībai piederošo ēku Skolotāju ielā 8, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jaunizveidojamās iestādes mērķis būs paplašināt darbību integrācijas jomā, vēl aktīvāk veicināt dažādu iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā un savstarpējo sadarbību starp dažādām pilsētas nevalstiskajām organizācijām. Viens no iestādes uzdevumiem būs veicināt sabiedrības aktivitāti un sekmēt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību procesu norisēs Jelgavā.

Lai īstenotu un paplašinātu sabiedrības integrācijas programmas pasākumus un NVO savstarpējo sadarbību, viena no iecerēm ir trīs biedrību darbību pārcelt no ēkas Pasta ielā 44 uz ēku Skolotāju ielā 8. Tādējādi biedrību vajadzībām pašvaldības telpas tiktu nodrošinātas vienuviet. Tas veicinātu ciešāku sadarbību starp dažādām NVO, kopīgu kvalitatīvu projektu izstrādi, kā arī ļautu veiksmīgāk iesaistīt lielāku mērķauditoriju izglītojošos pasākumos.

Šobrīd ēkā Skolotāju ielā 8 darbojas 41 biedrība, savukārt – Pasta ielā 44 - trīs. Divas no no tām uz jaunām telpām plāno pārcelties jau tuvākajā laikā. Jāatgādina, ka telpas Skolotāju ielā 8 nevalstiskajām organizācijām tiek piedāvātas bez maksas, līdz ar to biedrībām, kas līdz šim darbojās Pasta ielā 44, pārcelšanās uz šo ēku nozīmētu NVO atbalsta fonda piešķirtos līdzekļus, kas līdz šim izmantoti telpu uzturēšanai, novirzīt dažāda veida aktivitātēm atbilstoši konkursa nolikumā definētajiem mērķiem un biedrību statūtos noteiktajām prioritātēm.

Savukārt Jelgavas domes deputāts Aigars Rublis uzskata, ka Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, iepriekš nekonsultējoties ar NVO, vēlas tās piespiest mainīt atrašanās vietu, piedāvājot nelīdzvērtīgas telpas, un tas varētu ne tikai apdraudēt šo organizāciju darbu, bet arī radīt problēmas ar to funkciju, piemēram, atbalsta sniegšanas dažādām sabiedrības grupām, izpildi.

“Šonedēļ esmu saņēmis informāciju no vairākām Jelgavas nevalstiskajām organizācijām, kuras pašvaldība vēlas piespiest steidzami – aptuveni nedēļas laikā - mainīt telpas, pārceļot tās uz Skolotāju ielu 8, kur šobrīd atrodas Sabiedrības integrācijas pārvalde. Šāds steidzams, neizsvērts un neizdiskutēts lēmums rada pamatotas bažas par to, ka pašvaldība šīs organizācijas vēlas pilnībā kontrolēt, būtībā – padarīt par savām filiālēm, diktējot savus nosacījumus,” situāciju raksturo Aigars Rublis (partija “Jaunā Vienotība”), kas notiekošajā saredz reālus draudus Jelgavas NVO sektora sekmīgam darbam.

Trauksmi par notiekošo ceļ Jelgavas sieviešu invalīdu biedrība “Zvaigzne”, “Daugavas Vanagi”, Latvijas Bērnu fonda Jelgavas filiāle un vairākas citas organizācijas, kurām Jelgavā ir savas telpas Pasta ielā 44, kas savulaik tika speciāli izveidotas kā atbalsts NVO darbībai. Pēdējās nedēļas laikā ar viņiem sazinājušies Jelgavas pašvaldības pārstāvji, kuri nostādījuši fakta priekšā – līdzšinējās telpas organizācijai jāpamet un jāpārceļas uz nelīdzvērtīgām telpām ar ierobežotu piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Skolotāju ielu 8 (kādreizējā Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola), kur šobrīd zem viena jumta jau atrodas Jelgavas pašvaldības Sabiedrības integrācijas pārvalde, Jelgavas pašvaldības policija un vairākas citas pašvaldības struktūrvienības.

Tas ne tikai var paralizēt organizācijas darbu, jo biedru vidū ir cilvēki ar kustību traucējumiem, kuriem jaunajā vietā nokļūt būs daudz sarežģītāk sabiedriskā transporta nepieejamības dēļ, bet arī traucēt to funkciju izpildei, piemēram, vienai no organizācijām ir līgumi par pārtikas paku izsniegšanu un adreses maiņa varētu būtiski apgrūtināt šā pakalpojuma saņemšanu trūkumcietējiem. Atsevišķu nevalstisko organizāciju vadītāji pēc šāda pašvaldības izdarītā spiediena pat plāno atstāt savu amatu, jo uzskata, ka šādos apstākļos sasniegt organizācijas mērķus un palikt neatkarīgiem būs daudz sarežģītāk.

Jelgavas domes deputāts Aigars Rublis jau vērsies pie Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa, aicinot neizdarīt spiedienu uz Jelgavas nevalstisko sektoru, un ļaut tam strādāt neatkarīgi, savu biedru un sabiedrības interesēs, nevis padarīt tās pilnībā pakļautas pašvaldības nosacījumiem.

“Jāpiebilst, ka šī nav pirmā reize, kad Jelgavas pašvaldība lēmumu pieņemt slepeni, bez diskusijām ar tām sabiedrības grupām, kuras tie skar, ko pierādīja arī šā rudens situācija ar daudzbērnu ģimenēm Jelgavā, kurām tika iecerēts atņemt pašvaldības atbalstu,” paziņojumā medijiem norāda Aigars Rublis .





Foto: Jelgava.lv