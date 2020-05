Līdz 4. jūnijam ir ierobežota satiksme Garozas ielas posmā no Garozas ielas Nr.102 līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai. Šajā ielas posmā tiks atjaunots ceļa segums. Bet no 28. maija līdz 1. jūnijam ielas pārbūves darbu laikā būs slēgta satiksme Prohorova ielas posmā no Līču ielas līdz Emburgas ielai, informē Jelgavas pilsētas pašvadības iestāde "Pilsētsaimniecība".

Foto: pixabay.com