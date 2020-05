Jelgavā labiekārtotas pludmales

Jelgavas oficiālajās pludmalēs – Lielupes labajā krastā pie gājēju promenādes un Pasta salas peldvietā – par atpūtnieku drošību turpmāk rūpēsies Pašvaldības policijas glābēji, no pulksten 10 līdz 22 uzraugot pludmalēs notiekošo. Gatavojoties sezonas sākumam, peldvietās veikti arī labiekārtošanas darbi un ūdens kvalitātes mērījumi, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Oficiālā peldsezona Latvijā ilgst no 15. maija līdz 15. septembrim. Šajā laikā abās pilsētas pludmalēs atradīsies glābēji, kas sekos līdzi, lai kāds neapdraudētu savu un citu dzīvību un veselību – nepeldētu neatļautās vietās un nebrauktu ar ūdenstransportu tuvu peldvietai. Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce uzsver, ka glābēju darbs attiecas ne vien uz peldētāju uzraudzīšanu un palīdzības sniegšanu, bet arī sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Gadu gaitā pieaudzis aizrādījumu skaits par peldēšanu aiz bojām, kā arī to pārkāpēju skaits, kas pludmalē ieved suņus vai brauc ar velosipēdu. 2019. gada peldsezonā abās oficiālajās peldvietās izteikti kopumā 148 mutiski aizrādījumi par dažādiem pārkāpumiem, sastādīti astoņi administratīvā pārkāpuma protokoli un nelielu traumu gadījumā 52 cilvēkiem sniegta medicīniskā palīdzība. Valstī turpinoties ārkārtējās situācijas noteiktajiem ierobežojumiem, glābēji uzraudzīs arī to, lai tiktu ievērotas pulcēšanās, distances un epidemioloģiskās drošības prasības.

Gatavojoties peldsezonai, gan Lielupes labā krasta, gan Pasta salas pludmalē veikti sakopšanas darbi. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja informē, ka pilsētas oficiālajās peldvietās veikti smilšu ecēšanas darbi, pievedot klāt smilti, kā arī abās pludmalēs ar ūdenslīdēju palīdzību iztīrītas upju gultnes un gan Lielupes labā krasta, gan Pasta salas peldvietā uzstādītas glābēju mājas un ūdenī izvietotas bojas. Tāpat Lielupes labā krasta pludmalē uzstādītas ģērbtuves, stendi, soli un atkritumu urnas, kā arī pārvietojamās tualetes.

Rūpējoties par to, lai atpūta pie ūdeņiem un peldēšanās būtu droša, Veselības inspekcija reizi mēnesī uzraudzīs peldvietu ūdens kvalitāti. Pirmie mērījumi veikti 11. un 12. maijā, un ar to rezultātiem varēs iepazīties vietnē www.vi.gov.lv, sadaļā "Peldūdens monitorings". Turpat atrodama arī sadaļa "Iedzīvotāju līdzdalība peldūdens kvalitātes novērojumos", kurā ikviens aicināts veikt individuālos ūdens kvalitātes novērojumus un par tiem ziņot. Ūdens temperatūra Lielupē 15. maijā sasniedza 10 grādus.

Sākoties pludmales sezonai, jāatceras, ka pirms iešanas ūdenī jābrīdina krastā palikušie par to, cik ilgi un tālu ir plānots peldēt. Ja cilvēks pārkarsis saulē, ūdenī jāiet lēnām, lai nebūtu straujas ķermeņa temperatūras maiņas, jo var sākties krampji. Savukārt, ja ir gadījies iekļūt straumē, jāsaglabā miers, jāpeld pa straumi uz priekšu, cenšoties nokļūt tuvāk krastam. Kad ūdenī dodas bērns, pieaugušajam noteikti jābūt tuvumā. Lai visiem būtu patīkami atrasties pludmalē, aizliegts uz to vest suņus, tajā skaitā arī klēpja sunīšus. Tāpat pludmalē ir aizliegts smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus.

Foto: Jelgavas pilsētas arhīvs un JPPI "Pilsētsaimniecība"