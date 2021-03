Jelgavā ledus Lielupē izgājis, un ūdens līmenis turpina kristies

Jelgavas pilsētas pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) informē, ka ledus Lielupē ir izgājis un ūdens līmenis gan Lielupē, gan Svētē turpina kristies, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

POIC vadītājs Gints Reinsons norāda, ka šorīt Lielupē ūdens līmenis ir 1,60 metri un 12 stundu laikā tas krities par 12 centimetriem. "Vakar no rīta Lielupē ūdens līmenis bija 1,36 metri, bet dienas otrajā pusē pieauga līdz 1,72 metriem. Šorīt tas jau samazinājies līdz 1,60 metriem. Lielupē lielākās ledus masas ir izgājušas, bet Driksā posmā no LLU sporta nama līdz vietai, kur Driksa savienojas ar Lielupi, vērojami atsevišķi ledus gabali," stāsta G.Reinsons, turpinot: "Jācer, ka ūdens līmenis turpinās kristies arī Svētē, lai tas noplūstu no īpašumiem." Vakar no rīta Svētē ūdens līmenis ir 1,66 metri, bet šorīt tas nokrities līdz 1,55 metriem. "Lai situācija Svētes upes baseina apkārtējā teritorijā būtiski uzlabotos, ūdens līmenim vēl jānokrītas par padsmit centimetriem," papildina G.Reinsons.

Viņš norāda, ka līdz ar mierīgu ledus iziešanu plūdu draudi Jelgavā nepastāv, taču atbildīgie dienesti turpina sekot līdzi aktuālajai situācijai un ūdens līmenim.

Foto: no arhīva