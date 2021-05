Jelgava lepojas ar Eiropas eksāmena uzvarētājiem

Jau septīto gadu pēc kārtas, svinot Eiropas dienu, ikvienam ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas par mums Eiropā, piedaloties tiešsaistes testā Eiropas eksāmens. Katru gadu dalībnieku skaits strauji aug – šogad Eiropas eksāmenu nokārtoja jau 37 611 dalībnieki, kas ir par 20% vairāk nekā pagājušajā gadā, informē Europe Direct Informācijas centra Jelgavā vadītāja Tabita Šķerberga.



Kā vēsta Eiropas kustības Latvijā pārstāve Liene Valdmane, Eiropas eksāmenā šogad piedalījušies 11 094 rīdzinieki, 2491 jelgavnieks, 2024 daugavpilieši, 814 liepājnieki un 704 Valmieras iedzīvotāji. Jelgavnieku skaits, salīdzinot ar pērno gadu, audzis par 1001 dalībnieku – 1956 skolēni, 535 pieaugušie.

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija iegūst 3. aktīvākās Latvijas skolas titulu. Desmit aktīvāko Latvijas skolu sarakstā arī Jelgavas 4. sākumskola un Jelgavas Valsts ģimnāzija.

Katrā skolēnu vecuma grupā un pieaugušo jautājumu grūtības pakāpē (pamata un izaicinājuma) tiek noteikti 30 labākie (vērtē pareizo atbilžu skaitu un Eiropas eksāmena izpildes laiku), kuri piedalās izlozē par balvām. Izlozes uzvarētāji skolēnu grupās balvā saņem galda hokeju ar Latvijas hokeja izlases kapteiņa Kaspara Daugaviņa parakstu, pieaugušie – dāvanu kartes 50 eiro vērtībā galda spēļu iegādei.

30 labāko skaitā katrā vecuma grupā ir liels skaits Jelgavas skolu skolēni un pieaugušie:

1. – .3.klašu grupā trīs labākie ir jelgavnieki – Adrians Putins no Jelgavas 4. sākumskolas, Adrians Vindecs no Jelgavas 4. vidusskolas un Alens Pudzis no Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas. Atgādinām, ka Eiropas eksāmenā kopumā piedalījās 7831 šī vecumposma skolēni.

4. – 6. klašu grupā piedalījās 7511 dalībnieki. Labāko skaitā Grieta Kasparinska, Vanesa Robežniece un Niklāvs Strazds no Jelgavas 4. sākumskolas.

Visaktīvākie Eiropas eksāmena dalībnieki šogad bijuši 7. – 9.klašu skolēni – 8167 dalībnieki. Šajā grupā 440 dalībnieki ir ieguvuši augstāko punktu skaitu. Labāko 30 skaitā Alina Jarušauska no Jelgavas 5. vidusskolas, Aleksis Norkus no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Laura Ķemlere no Jelgavas 4. vidusskolas, Māra Krūmiņa un Līva Skrupska no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, kā arī Makars Kravals no Jelgavas Valsts ģimnāzijas. 30 labākie piedalās izlozē par balvu un par Eiropas Eksāmena 2021 balvas saņēmēju kļūst arī Makars Kravals no Jelgavas Valsts ģimnāzijas.

Vidusskolas grupā piedalījās 3942 dalībnieki, no tiem 50 punktus ieguvis 201 dalībnieks. Augstākos rezultātus ir sasniegusi Gabriela Zalcmane un Emīls Pipars no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas.

Arī pieaugušo grupās jelgavnieki ir starp labākajiem – Anita Ozoliņa, Ilona Kļemka, Juris Tolpežņikovs, Kitija Alsiņa, Sigita Linde, Agita Badūne un Kaspars Lipko.

Eiropas eksāmenu organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā.

Foto: no arhīva