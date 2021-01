Jelgavā mainās maksa par atkritumu apsaimniekošanu

Līdz ar dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu no 2021. gada janvāra daudzdzīvokļu māju un privātmāju iedzīvotājiem, kā arī uzņēmumiem un iestādēm nedaudz palielinās maksa par atkritumu izvešanu, informē SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi".

Lēmumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jelgavas pilsētā ceturtdien domes sēdē atbalstīja arī Jelgavas domes deputāti, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Izmaiņas saistītas ar to, ka no šā gada 1. janvāra dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu tiek paaugstināta par 30 procentiem – no 50 uz 65 eiro par tonnu, līdz ar to aug arī atkritumu izvešanas tarifs. Tas palielinās par 5,1 procentu.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuriem sadzīves atkritumu normatīvais daudzums gadā ir noteikts 1,9 kubikmetri, no 2021. gada janvāra par vienu personu maksās 19 centus vairāk – par cilvēku būs jāmaksā 3,92 eiro mēnesī pašreizējo 3,73 eiro vietā.

Privātmāju iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmumiem par viena kubikmetra sadzīves atkritumu apsaimniekošanu līdzšinējo 23,54 eiro vietā no janvāra jāmaksā 24,77 eiro. Tas nozīmē, ka maksa par 140 litru atkritumu konteinera izvešanu palielināsies no 3,30 uz 3,47 eiro, par 240 litru konteinera izvešanu – no 5,65 uz 5,94 eiro, bet par 1100 litru konteinera izvešanu – no 25,89 uz 27,25 eiro.

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" valdes loceklis Alvils Grīnfelds skaidro, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu veido dažādas komponentes – atkritumu savākšana un pārvadāšana, sagatavošana apglabāšanai, apglabāšana un dabas resursu nodoklis, kā arī šķiroto sadzīves atkritumu savākšanas un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Ja kaut viena no šīm pozīcijām pieaug, tas ietekmē kopējo maksu, un šobrīd pieaugums iedzīvotājiem būs 5,1 procents.

A.Grīnfelds gan uzsver, ka jelgavniekiem ir iespēja ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanu, uzņemoties vairāk atbildības. "Nodrošinot to, ka mājai piesaistītajos atkritumu konteineros savus atkritumus nemet svešinieki, konkrētajā mājā samazinātos sadzīves atkritumu apjoms un aprēķinu būtu iespējams veikt pēc faktiski izvestā atkritumu apjoma. Dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par atkritumu laukuma izveidošanu un organizēt tā izbūvi, lai maksimāli atturētu nepiederošas personas no piekļuves atkritumu konteineriem," tā A.Grīnfelds. Tāpat izmaksas par atkritumu izvešanu ir iespējams samazināt, šķirojot atkritumus. Šķiroto atkritumu izvešana ir bez papildu maksas, un, neliekot sadzīves atkritumu konteinerā to, ko iespējams ievietot šķiroto atkritumu tvertnē, var samazināt nešķiroto atkritumu apjomu un attiecīgi – izmaksas par to izvešanu.

Jau ziņots, ka Jelgavas pašvaldība sagatavojusi projektu tipveida slēgtam atkritumu laukumam. Tas nozīmē, ka tās daudzdzīvokļu mājas, kuras lems par slēgta tipa atkritumu laukuma ierīkošanu, varēs izvēlēties realizēt jau sagatavotu pašvaldības projektu, tā ieekonomējot līdzekļus.

Šogad pilsētā mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs un daudzdzīvokļu mājās būtiski tiks mainīta arī norēķinu kārtība – turpmāk katras mājas iedzīvotājiem būs jāmaksā par reāli izvesto atkritumu daudzumu.

Foto: no arhīva