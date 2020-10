Jelgavā maznodrošinātie un trūcīgie bez maksas varēs saņemt sejas aizsargmasku

Jelgavā iedzīvotāji, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas vai ģimenes statuss, bez maksas varēs saņemt sejas aizsargmasku, informē pilsētas pašvaldībā.

Jelgavas Amatu vidusskola atsaukusies pašvaldības lūgumam izgatavot vairākkārt lietojamas auduma sejas maskas, kuras, rūpējoties par sociāli mazaizsargātāko grupu iedzīvotājiem, pašvaldība dalīs maznodrošinātām un trūcīgām personām. Vidusskolas direktores vietniece Nadežda Lāce atklāja, ka skolas pedagogi kopā ar audzēkņiem izveidoja sejas maskas prototipu, pēc kura tās tiek šūtas.

"Situācija valstī šobrīd ir ļoti nopietna, un sejas maska jau kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Izveidojām maskas paraugu, ievērojot dažādus nosacījumus, bet, tā kā audzēkņi nevar nodrošināt tik lielu apjoma izpildi īsā laikā, masku šūšanu uzticējām ilggadējai skolas eksaminācijas komisijas loceklei Andželikai Safranovai, kurai Dobelē pieder šūšanas darbnīca," skaidroja Lāce.

Safranova šuj maskas pēc iestādes radītā parauga, izmantojot skolas materiālus.

Pirmdien Jelgavas Sociālo lietu pārvaldei tiks nodotas pirmās 1000 vairākkārt lietojamas auduma sejas maskas.

Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne norādīja, ka maskas izsniegs 2.novembrī un 9. novembrī Pasta ielā 32 jeb agrākajā bērnu un jauniešu centra "Junda" ēkā. Pēc viņas paustā, pilsētā ir vairāk nekā 1300 personu ar maznodrošinātā vai trūcīgā statusu.

"Vairākkārt lietojamo auduma sejas masku varēs saņemt tās personas/ģimenes, kurām šobrīd ir spēkā maznodrošinātā vai trūcīgā statuss," stāsta R.Stūrāne, piebilstot, ka pilsētā ir vairāk nekā 1300 personu ar šādu statusu. Sociālo lietu pārvalde ir sagatavojusi šo personu sarakstu, sakārtojot alfabēta secībā pēc uzvārda. Līdz ar to personas/ģimenes, vadoties pēc uzvārda pirmā burta, maskas varēs izņemt 2. vai 9. novembrī noteiktā laikā. Piemēram, tie maznodrošinātie un trūcīgie, kuru uzvārds sākas ar burtu A, masku varēs izņemt 2. novembrī no pulksten 11.45 līdz 13.45. Lai saņemtu masku, personai ir jāuzrāda izziņa, kas apliecina maznodrošinātā vai trūcīgā statusu, kā arī personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte. Maskas tiks izsniegtas tai personai, uz kuras vārda Sociālo lietu pārvalde ir izsniegusi izziņu. "Lūgums iedzīvotājiem pēc maskām ierasties konkrētajā laikā un vienam ģimenes pārstāvim izņemt maskas visai ģimenei, nenākt kopā ar bērniem un ievērot valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības," tā R.Stūrāne. Jautājumu un neskaidrību gadījumā ar Sociālo lietu pārvaldi no 2. novembra var sazināties pa tālruni 29383535.

Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem uz trešdienu divu nedēļu kumulatīvais Covid-19 saslimušo skaits Jelgavā bija 19.

Foto: Jelgavas pašvaldība