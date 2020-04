Jelgavā noslēgts būvdarbu līgums par Romas ielas asfaltēšanu

Jelgavas pilsētas pašvaldība noslēgusi būvdarbu līgumu par asfalta seguma izbūvi Romas ielas posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai. Darbus plānots sākt maijā, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka maija vidū plānots sākt asfaltbetona seguma izbūvi Romas ielas posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai un atjaunot asfaltbetona segumu Zemeņu ielas posmā no Miera ielas līdz Zemeņu ielai. Projekts paredz, ka būvdarbu laikā tiks veikta arī grāvja padziļināšana Straumes ielas posmā no Romas ielas līdz Elejas ielai.

Iepirkuma procedūras rezultātā uzvarēja un darbus veiks SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", kas apņēmusies to izdarīt par 469 479,99 eiro ar PVN. Darbus plānots sākt maija otrajā nedēļā, un būvdarbiem pēc līguma ir jābūt pabeigtiem septembrī.

Asfalta seguma izbūve Romas ielā un asfalta seguma atjaunošana Zemeņu ielā tiks veikta par pilsētas budžeta līdzekļiem.

2018. gadā asfalta segums tika ieklāts Romas ielas posmā no Zemeņu līdz Turaidas ielai.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība