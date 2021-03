Jelgavā noteiktas vietas, kur aizliegts pārvietoties ar elektroskrejriteni un kur jāsamazina ātrums

Domājot par mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošību, pagājušonedēļ Satiksmes kustības drošības komisijas (SKDK) sēdē lemts, kur Jelgavā noteikt aizliegumu pārvietoties ar elektroskrejriteni un kur obligāti ir jāsamazina braukšanas ātrums, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Savukārt Saeimā pieņemti Ceļu satiksmes likuma grozījumi, kas paredz: turpmāk ar elektriskajiem skrejriteņiem varēs braukt no 14 gadu vecuma un ja ir velosipēda vadīšanas apliecība. Par pārkāpumiem tiks piemērots administratīvais sods.

Uzņēmums "Bolt" elektroskrejriteņu nomu šopavasar sācis piedāvāt arī Jelgavā , un SKDK sēdē ar uzņēmuma pārstāvjiem pārrunāti drošības jautājumi, pašvaldībai paredzot vietas, kur ar elektriskajiem skrejriteņiem nedrīkst pārvietoties, kā arī vietas, kur obligāti ir jāsamazina maksimālais braukšanas ātrums, lai neapdraudētu sevi un citus satiksmes dalībniekus, tostarp gājējus.

Elektriskajiem skrejriteņiem ir uzstādīts maksimālā ātruma ierobežojums pilsētā – 25 kilometri stundā, taču SKDK sēdē noteiktas vietas, kur tas obligāti jāsamazina līdz 10 kilometriem stundā: Pasta salā un Pilssalā, Lielajā ielā posmā no Jāņa Čakstes bulvāra līdz Brīvības bulvārim, Hercoga Jēkaba laukumā, skvērā aiz Jelgavas kultūras nama, Raiņa parkā, Alunāna parkā, Stacijas parkā, Grēbnera parkā, Uzvaras parkā, Driksas ielā no Pasta ielas līdz Katoļu ielai, uz Lietuvas šosejas pārvada posmā no Rūpniecības ielas rotācijas apļa līdz iebrauktuvei uz degvielas uzpildes staciju "Dinaz", kā arī uz visiem tiltiem un pārvadiem pārējā pilsētas teritorijā.

Tāpat komisija norādījusi vietas, kur ar elektroskrejriteņiem aizliegts braukt: pāri "Mītavas" gājēju tiltam un pa Svētes palienes pļavu koka laipām. Jāatgādina, ka pār "Mītavas" tiltu un pa koka laipām nedrīkst braukt arī ar velosipēdu – tie ir jāstumj pie rokas. Vietu saraksts, kur aizliegts braukt ar elektrisko skrejriteni, var tikt papildināts.

SKDK nav iebildumu par uzņēmuma iesniegto skrejriteņu izvietošanas punktu sarakstu, un pilsētā šobrīd tādi ir 19, bet saraksts tikšot papildināts. Ar šīm vietām var iepazīties uzņēmuma lietotnē. Tur pieejama arī informācija par drošības noteikumiem, tostarp vecuma ierobežojumu nomas skrejriteņu izmantošanai (18 gadi) un aizliegumu ar tiem pārvietoties diviem cilvēkiem vienlaicīgi. Uzņēmums SKDK sēdē arī informējis, ka pilsētā būs viena atbildīgā persona, kura savāks skrejriteņus, kas būs atstāti pilsētas nomalēs vai traucēs cilvēkiem, kā arī novērtēs skrejriteņu tehnisko stāvokli un tos uzlādēs. SKDK uzņēmuma pārstāvjiem uzsvēra: pašvaldībai nav iebildumu pret elektroskrejriteņu izvietošanas vietām pilsētā, ja skrejriteņi tiek novietoti tā, lai tie netraucē pārējiem satiksmes dalībniekiem.

Arī iedzīvotāji, izmantojot elektroskrejriteņus pilsētā, aicināti būt atbildīgi, ievērot ceļu satiksmes noteikumus un neapdraudēt sevi un citus. Diennakts tumšajā laikā rūpēs par drošību lūgums pie apģērba lietot atstarojošos elementus, lai neradītu bīstamas situācijas.

Saeima 25. martā trešajā lasījumā pieņēma Ceļu satiksmes likuma grozījumus, kas nosaka regulējumu elektroskrejriteņu iekļaušanai ceļu satiksmē, lai uzlabotu satiksmes drošību un aizsargātu citu ceļu satiksmes dalībnieku intereses.

Satiksmes ministrijā norāda, ka, sākoties aktīvai skrejriteņu braukšanas sezonai un palielinoties elektroskrejriteņu skaitam, pieaug riski satiksmes drošībai, it īpaši gājējiem. Regulējums skrejriteņu iekļaušanai ceļu satiksmē ir svarīgs, sakārtojot elektroskrejriteņu iekļaušanos ceļu satiksmē un uzlabojot satiksmes drošību.

Pēdējos gados Latvijā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, arvien populārāki kļūst elektroskrejriteņi. Tikmēr līdzšinējais normatīvais regulējums pietiekami precīzi nenoteica noteikumus, kas būtu attiecināmi uz elektroskrejriteņu kā transportlīdzekļu dalību ceļu satiksmē.

Likumā ir iekļauta elektroskrejriteņa definīcija, nosakot, ka tas ir ar elektromotoru aprīkots transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 25 kilometrus stundā, kuram nav pedāļu un kurš paredzēts vienam cilvēkam, un aprīkots ar stūri vai roku atbalstu, kas ir mehāniski savienots ar kāju atbalsta virsmu.

Turpmāk braukt ar elektroskrejriteni vecumā no 14 līdz 17 gadiem varēs, ja personai būs velosipēda vadīšanas tiesības. Personām, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, elektroskrejriteņa vadīšanai transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nebūs nepieciešamas.

Attiecībā uz elektrisko skrejriteņu reģistrēšanu – tāpat kā līdz šim velosipēdu, arī skrejriteņu reģistrācija ir brīvprātīga, arī turpmāk ceļu satiksmē ar nereģistrētiem elektroskrejriteņiem drīkstēs piedalīties. Par pārkāpumiem elektroskrejriteņu vadītājiem piemēros tādus pašus administratīvos sodus kā velosipēdistiem.

Grozījumi likumā stāsies spēkā pēc tam, kad tos izsludinās Valsts prezidents.

Foto: Jelgavas pašvaldība