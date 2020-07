Jelgavā notiks bezmaksas nodarbības par drošību uz ūdens

Drošība uz ūdens ir mūžam aktuāla tēma, ko saistībā ar Latvijā noslīkušo cilvēku skaitu ik gadu aktualizē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Pēdējos gados tēmas aktualizēšanā iesaistījusies arī biedrība "Peldēt droši", kas izglīto sabiedrību šajos jautājumos. Sadarbībā ar biedrības pārstāvi un sertificētu glābēju Agnesi Gedrovicu augustā Jelgavas Lielupes labā krasta pludmalē notiks bezmaksas nodarbības bērniem un jauniešiem par drošību uz ūdens, informē Sporta servisa centrs.

Kā uzsver biedrības "Peldēt droši" pārstāvji, peldētprasme ir tikai viena no 15 komponentēm, kas ietekmē drošību uz ūdens. "Tikpat svarīgi ir izprast, kādās vietās drīkst un nedrīkst peldēt, izpētīt izraudzīto peldēšanās vietu, kā arī, dodoties peldēt, ievērot dažus nosacījumus, tādējādi peldi padarot drošāku," stāsta bijusī Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkne, tagad sertificēta peldēšanas trenere un glābēja A.Gedrovica. Tieši šie jautājumi kopā ar praktisku darbošanos tiks pārrunāti bezmaksas nodarbībās.

"Kad Agnese vērsās pie mums ar ideju novadīt jelgavniekiem bezmaksas nodarbības par drošību uz ūdens, daudz nedomājot piekritām, jo šī ir un vienmēr būs aktuāla tēma. Lai gan Jelgavas pludmalēs peldsezonas laikā dežurē glābēji, katram pludmales apmeklētājam klāt neizstāvēsi, un sabiedrības izglītošana var glābt dzīvības," uzsver Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktors Juris Kaminskis.

Plānots, ka augustā notiks astoņas bezmaksas nodarbības par drošību uz ūdens:

3. augustā pulksten 12,

5. augustā pulksten 12,

7. augustā pulksten 12 un 13,

11. augustā pulksten 12,

13. augustā pulksten 12,

14. augustā pulksten 12 un 13.

Tā būs apmēram stundu gara vienreizēja nodarbība, kas notiks astoņas reizes, tādējādi sniedzot iespēju pēc iespējas plašākam lokam to apmeklēt. Uz to aicināti bērni un jaunieši vecumā no 8 līdz 17 gadiem. Bērniem līdz 14 gadu vecumam uz nodarbību jāierodas kopā ar vecāku vai aizbildni. Vienu nodarbību var apmeklēt līdz desmit dalībniekiem, tāpēc interesentiem iepriekš jāpiesakās, zvanot Agnesei pa tālruni 27827188.

Nelabvēlīgu laikapstākļu gadījumā (ja ir stiprs vējš, līst ir negaiss, ūdens temperatūra ir zemāka par 18 grādiem utt.) nodarbības nenotiks – tādā gadījumā informācija nodarbības dienas rītā tiks publicēta "Sporta servisa centra" sociālajos tīklos Twitter un Facebook.

Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Zemgales reģionā Viktorija Gribuste, Latvijā šogad līdz 28. jūlijam no ūdens izcelti 75 noslīkušie, tostarp viens Jelgavā. Kopumā valstī 2019. gadā reģistrēti 96 noslīkušie (Jelgavā – 1), 2018. gadā – 118 (Jelgavā – neviens), 2017. gadā – 102 (Jelgavā – 1), 2016. gadā – 110 (Jelgavā – 3). "Jelgavā situācija, ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, ir ļoti laba. Daļēji tas noteikti ir saistīts ar iedzīvotājiem pieejamām labiekārtotām oficiālām peldvietām, kurās dežurē glābēji. Tomēr atgādinājumu par drošību, tostarp, par drošību uz ūdens, nekad nevar būt par daudz," norāda V.Gribuste.

Jelgavas pilsētas pašvaldība ir viena no pirmajām valstī, kas jaunāko klašu skolēniem sāka nodrošināt iespēju bez maksas apgūt peldēt prasmi. Šobrīd bezmaksas obligātās peldētapmācības nodarbības tiek nodrošinātas pilsētas skolu 1. un 2. klašu skolēniem, kā arī Veselības veicināšanas programmas ietvaros – sešgadniekiem.

Bezmaksas nodarbības par drošību uz ūdens organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Sporta servisa centrs" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju.

Foto: JPPI "Pilsētsaimniecība"