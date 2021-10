Ņemot vērā augošo vakcinēties pret Covid-19 gribētāju skaitu, vakcinācijas kabinetam SIA "Medicīnas sabiedrība "Optima 1"" Raiņa ielā 42 darbdienās par stundu ir pagarināts darba laiks. "Optima 1" uzsver: vakcinācijai obligāti jāpiesakās, iedzīvotāji "dzīvajā rindā" netiek apkalpoti, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.





Arī vakcinācijas centrs Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC), lai ievērotu epidemioloģiskos noteikumus un neveicinātu iedzīvotāju pulcēšanos, vakcināciju veic pēc iepriekšējā pieraksta. Bez pieraksta tiek apkalpoti tikai iedzīvotāji vecumā no 65 gadiem un cilvēki ar kustību traucējumiem.

"Optima 1" vadītāja Ingrīda Budrēvica norāda, ka reaģējot uz lielo pieprasījumu, šobrīd pagarināts vakcinācijas kabineta darba laiks un darbdienās tas strādā no pulksten 9 līdz 17. "Taču gribu uzsvērt, ka vakcinācija pret Covid-19 mūsu ārstniecības iestādē norit tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Lai pieteiktos vakcinēšanai iedzīvotājiem jāzvana pa tālruni 63022987. Bez pieraksta iedzīvotāji netiek apkalpoti," stāsta I.Budrēvica, aicinot iedzīvotājus būt atbildīgiem. Ja viņi ir pierakstījušies vakcinācijai, bet nevar ierasties, sazināties ar medicīnas iestādi un šo pierakstu atteikt. "Šobrīd vakcinācijai varam piedāvāt 8. novembri, taču gadās situācijas, ka iedzīvotāji neierodas konkrētajā laikā, līdz ar to šī vieta paliek neaizpildīta. Tāpēc aicinām cilvēkus būt saprotošiem un gadījumā, ja netiek, vai ir tikuši vakcinēties kaut kur citur ātrāk nekā pierakstījušies pie mums, sazināties ar mums un atteikt šo vizīti, lai rinda neveidotos mākslīgi," tā I.Budrēvica.

Jau ziņots, ka no šīs nedēļas vakcinēšanas kapacitāte paaugstināta arī vakcinācijas centrā ZOC, kur vakcināciju šobrīd nodrošina piecas brigādes, līdzšinējo trīs vietā. "Lai ievērotu epidemioloģiskos nosacījumus un neveicinātu iedzīvotāju pulcēšanos pie ZOC, vakcinācija šobrīd tiek nodrošināta tikai pēc iepriekšēja pieraksta un šobrīd, ņemot vērā palielināto brigāžu skaitu, pierakstīties var ja ne gluži uz nākamo dienu, tad šonedēļ noteikti," stāsta AS "Veselības centru apvienība", kas nodrošina vakcināciju ZOC, pārstāve poliklīnikas "Aura" direktore Anita Kamenščikova, papildinot, ka bez pieraksta tiek apkalpoti tikai seniori vecumā no 65 gadiem, kā arī iedzīvotāji ar kustību traucējumiem.

Pieteikties vakcinācijai ZOC var mājaslapā www.manavakcina.lv vai pa tālruni 8989. Vakcinācijas centrs ZOC strādā pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās un sestdienās no pulksten 9 līdz 19, bet svētdienās no pulksten 9 līdz 18. Darba laikā gan līdz ar gaidāmajiem ierobežojumiem, var tikt veiktas izmaiņas, taču būtiski ņemt vērā, ka vakcinācija ZOC tiek nodrošināta tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Vakcināciju pret Covid-19 turpina arī citas pilsētas medicīnas iestādes. Pieteikties vakcinēšanai SIA "Jelgavas poliklīnika" var tīmekļvietnē manavakcina.lv, pa tālruni 8989 vai sazinoties ar poliklīnikas reģistratūru pa tālruni 63022101, vakcinēšanai Zemgales Veselības centrā – mājaslapā www.zvc.lv izmantojot e-pierakstu vai sazinoties ar reģistratūru pa tālruni 63084004. Vakcinēšanu pilsētā turpina arī ģimenes ārsti, kuri ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu un sniedz valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ģimenes ārsti vai nu vakcinē savā praksē vai nosūta vakcinēties uz vakcinācijas kabinetu ārstniecības iestādē, ar kuru konkrētā ģimenes ārsta prakse sadarbojas.

Foto: no arhīva