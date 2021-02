Jelgavā pabeigta apgaismojuma nomaiņa Augstkalnes, Emīla Dārziņa un Ausmas ielu posmos

Noslēgusies apgaismojuma līnijas nomaiņa Augstkalnes ielas posmā no Vīgriežu ielas līdz Ausmas ielai, Emīla Dārziņa ielas posmā no Ausmas ielas līdz Rūpniecības ielai un Ausmas ielas posmā no Augstkalnes ielas līdz Emīla Dārziņa ielai.

Uzlabojot drošību diennakts tumšajā laikā, minētajos ielu posmos nomainīts piekarkabelis 720 metru garumā, uzstādīts 21 jauns apgaismojuma balsts un ekonomiskie LED gaismekļi. Darbus veica SIA "Mītavas Elektra", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

Foto: "Pilsētsaimniecība"