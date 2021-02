Jelgavā pārcels NĪN maksāšanas termiņus

Jelgavas domes Finanšu komitejas sēdē 17. februārī deputāti atbalstīja lēmumu, kas paredz mainīt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas termiņus 2021. gadā par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Lēmumprojekts paredz noteikt šādus maksāšanas termiņus – 16. augusts, 1. oktobris un 30. novembris. Komitejā atbalstītais lēmums 25. februārī vēl jāapstiprina Jelgavas domei, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pašvaldība jau izsūtījusi NĪN 2021. gadam maksāšanas paziņojumus. Saskaņā ar likumu 2021. gada NĪN nomaksas termiņi valstī ir 31. marts, 17. maijs, 16. augusts un 15. novembris. Taču, ņemot vērā to, ka ekonomiskā situācija valstī ārkārtējās situācijas dēļ pasliktinās, pašvaldība paredz, ka iedzīvotājiem var būt problēmas ar NĪN apmaksu likumā noteiktajā termiņā.

Lai šajā laikā iedzīvotājiem nepalielinātu maksājumu slogu, pašvaldībā sagatavots lēmumprojekts par NĪN nomaksas termiņa pārcelšanu. "Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu katrai pašvaldībai ir tiesības pārcelt NĪN maksāšanas termiņus, un Jelgavas pašvaldība, lai sniegtu atbalstu Jelgavas iedzīvotājiem un uzņēmumiem ārkārtējās situācijas laikā, šogad ir noteikusi citus termiņus. Turklāt pirmais un otrais termiņš ir apvienots, līdz ar to pirmais NĪN maksāšanas termiņš Jelgavā šogad ir 16. augusts," skaidro Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Ināra Krīgere.

NĪN par ēkām un zemi var samaksāt uzreiz vai pa daļām līdz noteiktajiem termiņiem. Jelgavas pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs skaidro, ka saskaņā ar likumā noteikto pašvaldība līdz 15. februārim iedzīvotājiem elektroniski vai pa pastu ir izsūtījusi NĪN maksāšanas paziņojumus. Ja NĪN maksātājs paziņojumu nav saņēmis, par to mēneša laikā jāinformē pašvaldība. Jautājumus par NĪN var precizēt Finanšu nodaļā, zvanot pa tālruni 63005589, 63005491, 63005596. NĪN maksājumu var veikt bankā, internetbankā vai arī veikalu tīkla "Maxima" kasēs, taču tad par katru maksājumu tiek ieturēta komisijas maksa.

Arī 2020. gadā ārkārtējās situācijas dēļ ar Jelgavas domes lēmumu tika pārcelti divi NĪN nomaksas termiņi – no 15. maija uz 1. jūliju un no 15. augusta uz 1. oktobri. Samaksas termiņa pārcelšanas atbalstu indikatīvi izmantoja 6556 fiziskas personas jeb 26 procenti no kopējā fizisko personu maksātāju skaita (kopējā NĪN summa – 584 265 eiro) un 441 juridiska persona jeb 66,2 procenti kopējā juridisko personu maksātāju skaita (kopējā NĪN summa – 680 617 eiro).

Foto: no arhīva