Jelgavā pārtikas tirgus strādā bez brīvdienām; saimniecības preču tirgus sestdienās un svētdienās būs slēgts

Ņemot vērā papildu ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, kas skar arī tirdzniecības jomu, SIA "Jelgavas tirgus" informē par izmaiņām darba organizācijā. Pārtikas tirgus decembrī būs atvērts katru dienu, tostarp svētku dienās, bet saimniecības preču tirgus pircējus gaidīs tikai darbdienās. Savukārt tirdzniecības centrā "Rosme" brīvdienās būs pieejams vienīgi veikals ēkas 1. stāvā, bet viss centrs atvērts tikai darbdienās, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Lai samazinātu cilvēku drūzmēšanos tirdzniecības vietās telpās un ārā, brīvdienās un svētku dienās tiek ierobežota preču tirdzniecība veikalos, degvielas uzpildes stacijās, tirgos un ielu tirdzniecības vietās. Brīvdienās un svētku dienās varēs darboties tikai aptiekas (tajā skaitā veterinārās); veikali, kuros drīkst tirgot pārtikas preces (izņemot alkoholu) un higiēnas preces; degvielas uzpildes stacijas, kurās drīkst tirgot tikai degvielu. Preču tirdzniecības ierobežojums brīvdienās un svētku dienās attiecas arī uz ielu tirdzniecību un tirdzniecību atklātā tirgus teritorijā. Savukārt pilnībā aizliegta ir gadatirgu organizēšana.

Līdz ar to Jelgavas tirgus administrācija ziņo, ka no 5. decembra sestdienās, svētdienās un svētku dienās būs slēgts saimniecības preču tirgus, kā arī nestrādās daļa tirdzniecības centra "Rosme". Apmeklētāji saimniecības preču tirgū un "Rosmē" gaidīti darbdienās no pulksten 8 līdz 15. Brīvdienās "Rosmē" strādās tikai veikals ēkas 1. stāvā.

Pārtikas tirgus gan turpinās darbu, un tirgus administrācija norāda, ka decembrī tas strādās bez brīvdienām katru dienu no pulksten 8 līdz 15.

Joprojām spēkā ir arī iepriekš noteiktie drošības pasākumi tirdzniecības vietās, tajā skaitā ielu tirdzniecībā un tirdzniecībā atklātā tirgus teritorijā: mutes un deguna aizsegu lietošana gan veikalu, gan tirgu apmeklētājiem un darbiniekiem, divu metru distances ievērošana.

Jelgavas tirgus direktors Andris Vaišļa norāda, ka nepārtraukti tiek sekots līdzi tam, vai tirgotāji un pircēji ievēro visus noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus. "Mēs galvenokārt veicam tirgotāju kontroli, lai pārliecinātos, vai tiek lietota sejas maska, vai tiek veikta pastiprināta dezinfekcija un ievēroti citi nosacījumi. Nepieciešamības gadījumā veicam pārrunas. Jāatzīst, ka tirgotāji apzinās situācijas nopietnību un pret ierobežojumiem izturas atbildīgi. Bet to, vai pircēji ievēro visus noteikumus, regulāri pārbauda Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija," tā A.Vaišļa, papildinot, ka tiek kontrolēta arī apmeklētāju plūsma gaļas paviljonā, lai nepārsniegtu pieļaujamo cilvēku skaitu telpā.

Foto: no arhīva