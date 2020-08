Jelgavā pie skolām ierobežo braukšanas ātrumu

No ceturtdienas, 27. augusta, stājas spēkā maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumi pie pilsētas izglītības iestādēm tajos ielu posmos, kur tie nav ieviesti pastāvīgi. Savukārt 1. septembrī, rūpējoties par skolēnu drošību, dežūras pie skolām sāks policisti, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" satiksmes organizācijas inženieris Kārlis Krūkliņš skaidro, ka pagaidu ceļa zīmes, kas līdz 40 kilometriem stundā ierobežo maksimālo braukšanas ātrumu, izvietotas Lapskalna ielas posmā no Kazarmes līdz Liepu ielai, Mātera ielas posmā no Raiņa līdz Sudrabu Edžus ielai, kā arī jaunrades nama "Junda" un bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" ēkas Zemgales prospektā 7 apkārtnē – Zemgales prospekta posmā no Sporta līdz Palīdzības ielai, Palīdzības ielā no Sliežu ielas līdz Zemgales prospektam un Sliežu ielā. Sporta ielas posmā no Zemgales prospekta līdz Sliežu ielai no 1. septembra spēkā būs pastāvīgs ātruma ierobežojums 30 kilometri stundā – tur šobrīd tiek izbūvēts arī ātrumvalnis un gājēju pāreja. "Pagaidu ceļa zīmes minētajos ielu posmos, lai gādātu par skolas vecuma bērnu drošu pārvietošanos, sākoties skolas laikam, būs spēkā līdz 13. septembrim. Savukārt citviet pilsētā pie izglītības iestādēm izvietotas stacionāras ceļa zīmes un maksimālais braukšanas ātrums noteikts līdz 30 vai 20 kilometriem stundā," tā K.Krūkliņš, autovadītājus aicinot pievērst īpašu uzmanību pilsētā noteiktajiem ātruma ierobežojumiem.

1.septembrī dežūras sāks pašvaldības policisti, sadarbībā ar Valsts policiju īpašu uzmanību pievēršot satiksmes drošībai pie skolām, un šāda kārtība būs spēkā divas nedēļas. "Policistu dežūras līdz ar jaunā mācību gada sākumu plānotas darbdienās no pulksten 7.30 līdz 9, un ierasti tām vairāk ir preventīvs raksturs, lai disciplinētu gan autobraucējus, gan gājējus, īpaši skolas vecuma bērnus," norāda Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Matulēna, akcentējot, ka līdz ar jauno mācību gadu skolās darbu atsāks arī Patruļpolicijas nodaļas skolu inspektori, lai nodrošinātu kārtību un skolēnu drošību izglītības iestādēs un tās teritorijā. Saistībā ar Covid-19 īpaša uzmanība tiks pievērsta pulcēšanās ierobežojumu ievērošanai.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs