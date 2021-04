Jelgavā Pilssalas zirgu barā sagaidīti kumeliņi

Pavasaris dabā nozīmē jaunu sākumu, ko piedzīvo arī savvaļas zirgi Lielupes palienes pļavās, jo pasaulē nāk kumeliņi. Šogad Jelgavas savvaļas zirgiem jau piedzimuši septiņi veselīgi rikšotāji, no kuriem pirmais atskrējis tieši pavasara saulgriežos, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pilssalas zirgu uzraugs Einārs Nordmanis stāsta, ka pirmais kumeliņš atskrējis agrāk nekā pērn – 20. martā, pavasara saulgriežos – un ir pirmais no septiņiem šogad piedzimušajiem veselīgajiem zirgiem. Kopumā Lielupes palienes pļavās šobrīd ganās aptuveni 75 Polijas koniku šķirnes savvaļnieki.

E.Nordmanis uzsver, ka 70–80 zirgi palienes pļavu teritorijā ir vēlamais bara lielums, jo tad var izsekot dzīvnieku ikdienas gaitām un veselībai. Bara apjoms tiek regulēts, gan nomainoties zirgu paaudzēm dabisku procesu rezultātā, gan tiem rodot jaunas mājas. E.Nordmanis skaidro, ka pēdējos gados savvaļas zirgu pieradināšana kļūst arvien biežāka, jo koniki tiek uzskatīti par apķērīgiem, draudzīgiem un viegli uzturamiem zirgiem.

Zirgu uzraugs piebilst, ka pavasaris savvaļas dzīvniekiem ir aktīvs laiks, kad dzimst mazie kumeliņi un sevi vēlas pierādīt arī jaunie un spēcīgie ērzeļi. Ziemu zirgi pārlaiduši mierīgi: "Koniki ir radniecīgi jakutu zirgiem, kuri bez problēmām dzīvo pat mīnus 60 grādos, līdz ar to arī Pilssalas zirgus laikapstākļi būtiski neietekmē. Galvenais ir iespēja baroties, svaigs gaiss un brīvība."

Zirgi dzīvo grupās jeb harēmos, un Pilssalā tādi ir pieci. Dzīvnieki brīvi pārvietojas pa palienes pļavu teritoriju, tomēr šobrīd tie izvietojas tuvāk pilsētai, prom no Pilssalas ziemeļu gala, kur sākuši ligzdot pļavu putni. Jāpiebilst, ka līdz 30. jūnijam, lai netraucētu putniem, Pilssalas dabas taka uz ziemeļiem no skatu torņa apmeklētājiem ir slēgta. Klātienē satiekot zirgus, kuri nereti sastopami arī pie ieejas Pilssalā, jāatceras, ka dzīvniekus nevajag traucēt un tos ieteicams vērot no vismaz 50 metru attāluma. Tāpat zirgus aizliegts barot, jo tie labi iztiek gan ar savvaļā atrodamo barību, gan tiem sagādāto sienu. Nepiemērota pārtika dzīvniekiem var kaitēt, turklāt tie ļoti ātri pierod pie kārumiem, kļūst uzmācīgi un pat agresīvi.

E.Nordmanis piebilst, ka šobrīd zirgi vērojami pavisam tuvu pilsētas centram un tie pļavās ir ieraugāmi jau no Jāņa Čakstes bulvāra, raugoties pāri Driksai Pilssalas virzienā. Līdz ar to zirgus Jelgavā var ieraudzīt arī neveicot ceļu līdz Lielupes palienes pļavām.

Foto: Jelgavas pašvaldība