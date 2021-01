Jelgava pirmā Baltijas valstīs izmēģina ar ūdeņradi darbināmu autobusu

Turpinot izpēti par zaļās enerģijas – ūdeņraža – izmantošanu pilsētas transportlīdzekļos, SIA “Jelgavas autobusu parks” (JAP) šodien, 29. janvārī, kā pirmā Baltijas valstīs sāk testēt uzņēmuma “Solaris Bus & Coach” ar ūdeņradi darbināmu autobusu. No sestdienas, 30. janvāra, ar ūdeņradi darbināmais autobuss kursēs pilsētas 22. maršrutā Jelgavas stacija–Asteru iela. Vienīgie izmeši, ko rada šis autobuss, ir ūdens, un ar vienu uzlādi tas spēj nobraukt līdz 400 kilometriem. Bet autobusa uzpildes ilgums līdz desmit minūtēm, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jau aizvadītā gada maijā Jelgavas dome un SIA “Fortum Latvia” parakstīja nodomu protokolu, sākot kopīgu izpēti, lai izvērtētu tehniskos aspektus un ekonomisko pamatojumu ūdeņraža ieguvei un pielietošanai. Pētījuma mērķis ir izstrādāt risinājumus, kas nākotnē Jelgavas pašvaldības uzņēmumu autotransportu ļautu papildināt ar zaļā ūdeņraža elektriskajiem autobusiem un ūdeņraža elektriskajiem atkritumu izvešanas transportlīdzekļiem. Septembrī Jelgavā tika testēta uzņēmuma “Toyota Baltic” ar ūdeņradi darbināma automašīna, bet šodien pirmajā testa braucienā pa pilsētu devās ar ūdeņradi darbināms autobuss.

Jelgava ir pirmā Baltijas valstīs, kurā uzsāk testēt tikai ar ūdeņradi darbināmu autobusu. “Rīgā ir pieejami ar ūdeņradi darbināmi trolejbusi, kuru ekspluatācijā paralēli tiek izmantota arī elektrība, taču šo autobusu darbina tikai ūdeņradis. Ar pilnu uzlādi autobuss spēj veikt līdz 400 kilometru garu maršrutu, braucot tas neizdala ne CO 2 , ne citus sārņus. Turklāt ļoti ātra ir tā uzpilde – pilnas bākas uzpildei nepieciešamas aptuveni 10 minūtes. Arī dīzeļdegvielas pilnas bākas uzpildei ir nepieciešamas 7–9 minūtes,” stāsta JAP valdes loceklis Gints Burks, gan norādot, ka testēšanas laikā ar ūdeņradi darbināmajam autobusam ūdeņraža uzpilde būs jāveic Rīgā un, pēc uzņēmuma aprēķiniem, tas būs jādara ik pēc divām dienām.

“Lai praktiski pārliecinātos par autobusa, kas darbināms ar ūdeņradi, ekspluatāciju, no sestdienas to plānojam palaist pilsētas 22. maršrutā, kas kursē tikai pa centru – no dzelzceļa stacijas uz Asteru ielu. Šī maršruta garums dienā sasniedz 120–130 kilometrus, un tas nozīmē, ka autobuss dienas laikā nebūtu papildus jāuzpilda, kā tas ir ar elektroautobusiem, turklāt elektroautobusa uzlāde var aizņemt vienu divas stundas, bet ūdeņraža uzpilde prasa tikai desmit minūtes. Testēšanas laikā, ņemot vērā, ka ūdeņradis jāuzpilda Rīgā, kas turp un atpakaļ ir 100 kilometri, ar vienu uzpildi varam iztikt divas dienas,” stāsta G.Burks, uzsverot, ka šis tests ir ļoti būtisks, lai turpinātu izpēti zaļās enerģijas izmantošanai pilsētas transportlīdzekļos, tostarp vērtējot ekonomisko pamatojumu un ūdeņraža uzpildes stacijas izveidi Jelgavā. “Redzēsim reālos enerģijas patēriņus mūsu pilsētā. Turklāt ļoti būtiski, ka autobusu varam testēt ziemas apstākļos, kad gaisa temperatūra ir zem nulles. Ūdeņraža tehnoloģiju procesā kondensējas ūdens, tāpēc ir svarīgi saprast, vai sala laikā ar ūdeņradi darbināma autobusa ekspluatācijā nerodas problēmas,” stāsta JAP vadītājs.

Foto: Jelgavas pašvaldība