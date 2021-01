Jelgavā pret Covid-19 vakcinēti vairāk nekā 500 mediķi

Jelgavas slimnīcā un slimnīcā "Ģintermuiža" turpinot brīvprātīgu ārstniecības personu un medicīnas iestāžu darbinieku vakcinēšanu pret Covid-19, Jelgavā vakcīnu saņēmuši jau vairāk nekā 500 medicīnas iestāžu darbinieki, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Vakcinācija pret Covid-19 Jelgavas pilsētas slimnīcā sākta 28. decembrī, un līdz šim vakcīnas pirmo devu saņēmuši vairāk nekā 200 slimnīcas darbinieki, visi 96 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra, 38 SIA "Jelgavas poliklīnika" un SIA "Medicīnas sabiedrība "Optima 1"" darbinieki. "Šonedēļ 60 mediķi saņem jau otro vakcīnas poti. Paralēli veidojam reģistru ar tiem ārstniecības iestāžu darbiniekiem, kuri ir gatavi vakcinēties," stāsta Jelgavas pilsētas slimnīcas virsārste Solveiga Ābola, piebilstot: šobrīd tiek organizēts atkārtotās devas vakcinācijas process, bet, tiklīdz valsts saņems papildu vakcīnas, turpināsies arī citu mediķu vakcinācija. Jelgavas slimnīcā ir ap 500 darbinieku. Lai medicīnas darbinieki varētu vakcinēties Jelgavas pilsētas slimnīcā, obligāti iepriekš jāpiesakās pa tālruni 25861454 vai e-pastu vakcinacija@jpslimnica.lv.

Slimnīcā "Ģintermuiža" vakcinēšana sākta 6. janvārī un līdz šim vakcinēti tikai pašu darbinieki – 190 personas. Slimnīcas Pacientu un klientu aprūpes daļas vadītāja Iveta Danovska stāsta, ka otrās devas vakcinācija "Ģintermuižā" sāksies 28. janvārī. "Pirmreizējo vakcinēšanu atsāksim, kad Latvija saņems nākamās vakcīnas, bet tikmēr veidojam reģistru ar ārstniecības personām, kas vēlas vakcinēties. Šobrīd rindā ir vairāk nekā 70 personu – gan pašu darbinieki, gan zobārstniecības kabinetu, ģimenes ārstu prakšu mediķi un personāls, gan arī Zemgales Veselības centrā strādājošie," stāsta I.Danovska. Lai pieteiktos vakcinēšanai "Ģintermuižā", medicīnas iestāžu darbiniekiem jāsazinās pa tālruni 63022770 vai e-pastu vakcina@gintermuiza.lv.

Veselības ministrija norāda, ka janvārī turpinās medicīnas darbinieku vakcinācija, taču februārī, saņemot papildu vakcīnu piegādes, vakcinēšana tiks nodrošināta arī sociālo centru darbiniekiem un klientiem. Preses konferencē veselības ministrs skaidroja, ka "jau tuvākajā laikā, tiklīdz IT risinājumi to ļaus, valstī tiks iedarbināta brīvprātīga pieteikšanās vakcinācijai". Tādējādi ikvienam iedzīvotājam būs iespēja elektroniski pieteikties vakcinācijai. Plašāka iedzīvotāju vakcinācija varētu sākties martā, un jau šobrīd arī Jelgavas poliklīnika un medicīnas sabiedrība "Optima 1" ir paziņojusi par gatavību nekavējoties sākt iedzīvotāju vakcināciju, tiklīdz to akceptēs Veselības ministrija.

Foto: no arhīva