Pirmdien, 8. janvārī, Stacijas ielā 1B atklāts "Food pick up point" bezmaksas pārtikas apmaiņas punkts. Tas turpmāk darbosies visu diennakti, sniedzot iespēju iedzīvotājiem, kuri vēlas dalīties pārtikā, atstāt produktus uzstādītajā ledusskapī, bet tos, kuriem pārtikas trūkst, bez maksas saņemt sev nepieciešamo, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pārtikas apmaiņas punktu izveidojuši Zemgales reģionālās Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dalībnieki, iedvesmojoties no citiem Latvijas pilsētās atklātiem "Food pick up point", kas radīti starptautiskās programmas "Future heroes" gaitā. Šāds punkts jau agrāk veiksmīgi darbojās Rīgā un nupat tāds atklāts arī Ķekavā. Pārtikas apmaiņas punkts Stacijas ielā 1B pieejams 24 stundas diennaktī. Ikviens tajā aicināts atstāt pārtikas produktus, ievietojot tos ledusskapī, bet tie, kuriem tas ļoti nepieciešams, var produktus ņemt uz mājām. Tāpat var veikt arī pārtikas apmaiņu, aizstājot paņemto produktu ar kādu citu. Pārtikas apmaiņas punkta ledusskapī var atstāt jebkādus produktus ar labu derīguma termiņu, taču jāņem vērā, ka ledusskapim nav saldētavas. Pie ledusskapja pieejama arī instrukcija par to, kādus produktus tajā būtu vēlams atstāt. Biedrība cer uz jelgavnieku atsaucību, daloties ar pārtikas produktiem, kā arī godprātīgu izturēšanos, neņemot pārtiku, kas pašiem nav nepieciešama, neievietojot ledusskapī novecojušus produktus un nebojājot to. Gadījumos, ja ledusskapis pildīsies pārāk ātri, tiks izskatīta iespēja daļu saņemtās pārtikas ziedot zupas virtuvēm, kā tas tiek darīts līdzīgos pārtikas apmaiņas punktos.

Foto: Jelgavas pašvaldība