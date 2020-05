Jelgavā sāk Satiksmes ielas seguma atjaunošanu

Šonedēļ Jelgavā sākta Satiksmes ielas posma no Meiju ceļa līdz Ganību ielai braucamās daļas seguma atjaunošana. Autovadītājiem jāņem vērā, ka būvdarbu laikā satiksmes kustība notiks pa vienu joslu katrā braukšanas virzienā, būvdarbu zonā pa posmiem aizliegts apstāties un stāvēt ielas malā veikala "Rimi" pusē. Pretējā ielas pusē auto var novietot, taču arī tur var būt īslaicīgi stāvēšanas ierobežojumi, tāpēc autovadītāji aicināti sekot līdzi izvietotajām ceļa zīmēm, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" projektu vadītāja Kristīne Vuškārniece skaidro: lai uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību, Satiksmes ielas posmā no Meiju ceļa līdz Ganību ielai tiks atjaunots asfaltbetona segums un sakārtota esošās lietusūdens savākšanas un novadīšanas sistēma. Būvdarbu laikā Satiksmes ielā tiks izbūvēta jauna gājēju pāreja krustojumā ar Vasaras ielu, kā arī pārbūvēta esošā gājēju pāreja pie Traktoristu ielas. Tāpat pie Traktoristu ielas tiks sakārtota autobusu pietura, to nedaudz pārceļot uz Meiju ceļa pusi, tālāk no gājēju pārejas, lai nodrošinātu labāku redzamību un gājēju drošību, bet pie daudzdzīvokļu mājām esošajā pieturvietā tiks uzstādīta jauna nojume un nobruģēta pieeja. Savukārt posmā no iebrauktuves uz Satiksmes ielas 59. mājas iekšpagalmu līdz Meiju ceļam paredzēta ietves seguma maiņa uz betona bruģakmens segumu.

Satiksmes ielas posmā no Ganību ielas līdz Meiju ceļam paredzēta arī atsevišķu lietusūdens uztvērēju nomaiņa un jaunu izbūve, ieskaitot pievadus. Kopumā no jauna tiks izbūvētas divas lietus kanalizācijas akas, astoņas gūlijas un lietus kanalizācijas kolektors 86,3 metru garumā.

"Darbi Satiksmes ielā tiek sākti no Ganību ielas puses. Būvnieki jau ir nosprauduši trasi, pirmdien būvdarbu zonā izvietoja satiksmes organizācijas līdzekļus, bet tuvākajā laikā jau ķersies pie būvdarbiem, kas saistīti ar lietus kanalizācijas sistēmas sakārtošanu un pārbūvi," stāsta K.Vuškārniece.

Būvdarbu zonā ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Satiksmes kustība notiek pa vienu braukšanas joslu katrā virzienā un atļautais braukšanas ātrums būvdarbu zonā ir 30 kilometri stundā. Būtiskākais, kas jāņem vērā autovadītājiem, jo īpaši šīs apkaimes iedzīvotājiem, – atsevišķos posmos ir aizliegts novietot transportlīdzekļus Satiksmes ielas malā veikala "Rimi" pusē. Pretējā ielas pusē to drīkst darīt, taču jāseko līdzi izvietotajām ceļa zīmēm, jo konkrētos posmos, kur strādā, var tikt noteikti īslaicīgi stāvēšanas ierobežojumi. Abiem stāvlaukumiem pie veikala "Rimi" piekļuve ir nodrošināta. Savukārt gājējiem atļauts pārvietoties pa ietvēm abās ielas pusēs.

Iepirkuma konkursā uzvarēja un Satiksmes ielas posma seguma atjaunošanu veic SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" par kopējo summu 537 879,69 eiro ar PVN. Būvuzraudzību nodrošina SIA "Latvijas būvuzraugs", autoruzraudzību – SIA "3C". Darbus plānos pabeigt septembrī. Asfalta segums Satiksmes ielā tiek atjaunots par pilsētas budžeta līdzekļiem.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība