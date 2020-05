Jelgavā sākušies būvdarbi Romas ielā

Šonedēļ sākušies būvdarbi Romas ielā, kur posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai tiks izbūvēts asfalts. Paralēli šim projektam Zemeņu ielas posmā no Miera ielas līdz Zemeņu ielai tiks atjaunots asfalta segums, bet Straumes ielas posmā – padziļināti grāvji. Darbi objektā sākti tieši ar grāvju pārbūvi Straumes ielā. Autovadītājiem jāņem vērā, ka būvdarbu zonā ir noteikti satiksmes ierobežojumi, tāpēc lūgums ievērot izvietotās ceļa zīmes, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

Romas ielas posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas robežai un Zemeņu ielas posmā no Miera ielas līdz Zemeņu ielai paredzēts veikt brauktuvju asfaltēšanu. Abās ielās paralēli asfaltēšanas darbiem notiks lietus ūdeņu novadīšanas sakārtošana, pārtīrot un padziļinot esošos grāvjus un ievalkas, izbūvējot segtos lietus ūdeņu tīklus un paredzot zem iebrauktuvēm uz īpašumiem esošo caurteku pārbūvi un jaunu caurteku izbūvi. Straumes ielas posmā no Romas ielas līdz Elejas ielai tiks veikta grāvja padziļināšana un attīrīšana, lai nodrošinātu ūdens atvadi, tiks nomainītas esošās caurtekas un to galus nostiprinās ar šķembām.

Bet pēc Romas ielas un Zemeņu ielas asfaltēšanas Turaidas ielas posmā no Romas ielas līdz Mežmalas ielai ir paredzēts veikt dubultās virsmas apstrādi ar sīkšķembām.

Autovadītājiem jāņem vērā, ka līdz 24. augustam ir ierobežota satiksme Romas ielā, posmā no Turaidas ielas līdz pilsētas administratīvai robežai, Zemeņu ielā, posmā no Miera ielas līdz Romas ielai un Straumes ielā, posmā no Romas ielas līdz Elejas ielai.

Iepirkuma procedūras rezultātā uzvarēja un darbus objektā veic SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"", kas apņēmusies to izdarīt par 469 479,99 eiro ar PVN. Būvuzraudzību veic SIA "Latvijas būvuzraugs". Darbus plānots pabeigt līdz šā gada augusta beigām.

Foto: JPPI "Pilsētsaimniecība"