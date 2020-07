Jelgavā slēgs satiksmi Institūta ielas posmā

Turpinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu ierīkošanu, mainīta satiksmes organizācija Rīgas ielā un Institūta ielā. No 7. jūlija pulksten 20 tiks slēgta satiksmes kustība Institūta ielas posmā no Zāļu ielas līdz Rīgas ielai, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" ziņo, ka no 7. līdz 10. jūlijam būs ierobežota satiksme Rīgas ielas posmā no Institūta ielas līdz Strazdu ielai. Bet no šodienas, 7. jūlija, pulksten 20 līdz 16. jūlija pulksten 6 tiks slēgta satiksme Institūta ielas posmā no Zāļu ielas līdz Rīgas ielai.

Autovadītājiem lūgums ievērot izvietotās ceļa zīmes.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldības arhīvs