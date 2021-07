Jelgavā stājas spēkā jaunie saistošie noteikumi par kapsētu darbību un uzturēšanu

No šodienas, 6. jūlija, stājas spēkā Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.21-12 "Jelgavas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi". Tie nosaka kapsētu iekšējās kārtības noteikumus, kapavietu piešķiršanas, kopšanas un uzturēšanas kārtību, apbedīšanas kārtību, kapliču izmantošanas kārtību, kapsētu apsaimniekotāja un kapavietas uzturētāju tiesības un pienākumus, kā arī paredz administratīvo atbildību par saistošo noteikumu neievērošanu, informē pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

Būtiskākā atšķirībā no iepriekšējiem noteikumiem ir tāda, ka vairs netiks slēgti kapavietas uzturēšanas līgumi. Turpmāk kapavietas uzturēšanas tiesības tiks piešķirtas uz administratīvā akta pamata, ko vienas darba dienas laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņems kapsētu apsaimniekotājs – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība". Iestādes pieņemtos administratīvos aktus varēs apstrīdēt domes priekšsēdētājam, savukārt domes priekšsēdētāja lēmumus Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā varēs pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

Kapavietas uzturēšanas tiesības, kuras ir piešķirtas saskaņā ar iepriekš noslēgtajiem kapavietas uzturēšanas līgumiem, paliks spēkā.

Vienlaikus jaunajos saistošajos noteikumos noteikts, ka lēmumu par jaunas kapsētas ierīkošanu un kapsētas statusu (atvērta, daļēji slēgta vai slēgta kapsēta) pieņem pilsētas dome. Tāpat noteikumos ir precizēti kapsētu apsaimniekotāja pienākumi: nodrošināt kapsētu teritorijā esošo iekšējo ceļu un infrastruktūras elementu uzturēšanu, ārpus kapavietām esošo apstādījumu un koku kopšanu, zāles pļaušanu, teritoriju labiekārtošanu, atkritumu izvešanu, jaunu kapsētu teritoriju ierīkošanu un esošo kapsētu paplašināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī tiesības saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos nolīdzināt nekoptu kapavietu, kā arī atbrīvot patvaļīgi aizņemto kapsētas teritorijas daļu no stādījumiem un kapavietas aprīkojuma. Jaunajos noteikumos arī iestrādāta norma, ja pēc bezpiederīgā mirušā apbedīšanas ir pieteikušies piederīgie vai cita persona, kura vēlas labiekārtot un kopt zārkā apbedītā mirušā kapavietu, kapsētu apsaimniekotājam jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt zārkā apbedītā mirušā kapavietu uzturēšanai bez tiesībām veikt tajā apbedījumus.

Saistošajos noteikumos arī noteikti ierobežojumi attiecībā uz koku un krūmāju stādīšanu kapavietā – nevar stādīt kokus, kuru garums pēc to izaugšanas pārsniedz 2 metrus, kā arī stādīt krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 metrus vai traucē blakus esošās kapavietas kopšanu, vai kuru zari šķērso kapavietas robežas. Vienlaikus saistošajos noteikumos paredzēts, ka kapavietas uzturētājam ir tiesības atstāt kapavietā esošus kokus un citus stādījumus, kuru garums pārsniedz 2 metrus, krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 metrus, ja tie iestādīti līdz jauno noteikumu spēkā stāšanās dienai. Bet kapavietas uzturētājam ir pienākums viena gada laikā pēc jauno noteikumu spēkā stāšanās sakopt kapavietā esošus kokus un citus stādījumus, kas pārsniedz 2 metrus, krūmājus, kuru augstums pārsniedz 0,7 metrus tā, lai to saknes un zari netraucē blakus esošo kapavietu uzturēšanai, kapsētas apsaimniekošanai vai kapsētas apmeklētājiem.

Par saistošo noteikumu prasību neievērošanu administratīvā atbildība ir paredzēta gan fiziskām, gan juridiskām personām, nosakot ka, ja sods nav paredzēts citos normatīvajos aktos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskai personai no divām līdz divdesmit naudas soda vienībām, kas ir no 10 līdz 100 eiro, bet juridiskai personai – no desmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām jeb 50 līdz 150 eiro.

Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas Pašvaldības policija, bet administratīvā pārkāpuma lietu izskata Jelgavas valstspilsētas domes Administratīvā komisija.

Jaunos saistošos noteikumus maija domes sēdē apstiprināja Jelgavas domes deputāti.

Foto: no arhīva