Jelgavā stāvlaukumos pie Tehnoloģiju vidusskolas Mātera ielā 30 noteikts stāvēšanas laiks

Turpmākos divus mācību gadus, kamēr Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas ēkā Meiju ceļā 9 notiks rekonstrukcija, šīs skolas 1.–4. klašu skolēni mācīsies bijušajās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas telpās Mātera ielā 30. Lai nodrošinātu skolēnu vecākiem un skolas personālam netraucētu automašīnu novietošanu iestādes tuvumā, blakus esošajos stāvlaukumos šobrīd mainīta satiksmes organizācija, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Satiksmes organizācijas izmaiņas nosaka, ka stāvlaukumā ar iebrauktuvi no Mātera ielas puses darbadienās no pulksten 8 līdz 17.30 automašīnas drīkst novietot tikai ar Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas izsniegtajām atļaujām. Savukārt stāvlaukumā ar iebrauktuvi no Raiņa ielas puses darbadienās no pulksten 5 līdz 19 automašīnas var novietot uz laiku līdz divām stundām. Pārējā laikā un brīvdienās abos stāvlaukumos automašīnas drīkst novietot bez ierobežojumiem.

Satiksmes organizācijas izmaiņas nosaka, ka stāvlaukumā ar iebrauktuvi no Mātera ielas puses darbadienās no pulksten 8 līdz 17.30 automašīnas drīkst novietot tikai ar Jelgavas Tehnoloģijas vidusskolas izsniegtajām atļaujām. Savukārt stāvlaukumā ar iebrauktuvi no Raiņa ielas puses darbadienās no pulksten 5 līdz 19 automašīnas var novietot uz laiku līdz divām stundām. Pārējā laikā un brīvdienās abos stāvlaukumos automašīnas drīkst novietot bez ierobežojumiem.

Šādas satiksmes organizācijas izmaiņas pie skolas atbalstītas Satiksmes kustības drošības komisijas sēdē augustā.

Foto: "Pilsētsaimniecība"