Jelgavā trīs no jaunajiem “Covid-19” gadījumiem

No kopumā sešiem pagājušajā diennaktī atklātajiem inficēšanās gadījumiem trīs reģistrēti Jelgavā, divi – Garkalnes novadā, savukārt viens – Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.



Ar jaunu inficēto parādīšanos Jelgavā atkal reģistrēti aktīvi saslimšanas gadījumi. Tikmēr Garkalnes novadā, kur reģistrēti divi jaunatklātie inficētie, aktīvo inficēto skaits joprojām nepārsniedz piecus gadījumus. Rīgā aktīvo saslimšanas gadījumu skaits pieaudzis līdz 66 inficētajiem.

Līdz ar “Covid-19” atgriešanos Jelgavā, pašlaik aktīvi saslimšanas gadījumi reģistrēti 43 Latvijas pašvaldībās.

Pēc divu sociālās aprūpes centra “Mārsnēni” klientu nāves Priekuļu novadā aktīvo infekcijas gadījumu skaits sarucis līdz 40, novadam joprojām paliekot kā pašvaldībai ar otro lielāko aktīvo saslimšanas gadījumu skaitu.

Aktīvi saslimšanas gadījumi joprojām reģistrēti Ludzas, Ciblas, Alūksnes, Bauskas, Baldones, Burtnieku, Cēsu, Daugavpils, Garkalnes, Kārsavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Līgatnes, Mārupes, Ozolnieku, Pārgaujas, Priekuļu, Riebiņu, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Sējas, Siguldas, Skrundas, Smiltenes, Stopiņu, Tukuma, Valkas un Vecpiebalgas novados, kā arī Valmierā, Jūrmalā, Jelgavā, Liepājā, Jēkabpilī un Rīgā.

Raugoties uz pacientu vecuma grupām, pa vienam jaunam inficētajam konstatēts vecumā līdz 9 gadiem, vecuma grupā no 10 līdz 19 gadiem, kā arī vecuma grupās no 30 līdz 39 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Divi inficētie reģistrēti vecumā grupā no 40 līdz 49 gadiem.



Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā, veicot 1810 testus, “Covid-19” konstatēts sešiem cilvēkiem, bet divas ar jauno koronavīrusu sasirgušās personas mirušas.

Foto: no arhīva