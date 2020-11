Jelgavā turpinās ielu apgaismojuma nomaiņa

Jelgavas pilsētvidē turpinās veco ielas apgaismojuma gaismekļu nomaiņa pret jauniem LED gaismekļiem, kuriem būs iespējams regulēt apgaismojuma intensitāti. Vakarā ielas apgaismojums degs ar pilnu intensitāti, bet pēc pusnakts apgaismojums tiks samazināts. Pavisam pilsētā plānots nomainīt 1337 gaismekļus, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”.

Šonedēļ jaunos gaismekļus plānots uzstādīt Dobeles šosejas posmā no Pūra ceļa līdz pilsētas robežai, Jāņa Čakstes bulvārī posmā no Lielās ielas līdz Raiņa ielai, Ganību ielas posmā no Satiksmes ielas līdz 1.līnijai un Rubeņu ceļa posmā no Garozas ielas līdz Rubeņu ceļam.

Gaismekļu maiņa pilsētas ielās notiek emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" aktivitātes "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā" ietvaros. Gaismekļu maiņu pilsētā veic SIA "Lucidus".

Foto: JPPI "Pilsētsaimniecība"