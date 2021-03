Jelgavā ūdens līmenis Lielupē un Svētē turpina kristies

Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) informē, ka ūdens līmenis Lielupē un Svētē turpina kristies. Lielupē pēdējās diennakts laikā tas pazeminājies par gandrīz pusmetru, bet Svētē – par 31 centimetru, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

POIC vadītājs Gints Reinsons stāsta, ka vakar no rīta Lielupē ūdens līmenis bija 1,72 metri, bet šorīt – jau 1,25 metri. "Ūdens līmenis turpina kristies," saka G.Reinsons. Lielupes krastos vēl sakrājušies ledus gabali, taču arī tie lēnām kūst, un ūdens ietek Lielupē. Atsevišķi ledus gabali novērojami arī Driksā.

Ne tik būtiski, bet arī Svētē ūdens līmenis pazeminās – vakar no rīta tas bija 1,55 metri, bet šorīt – 1,24 metri. "Ūdens līmenis krītas, taču, lai situācija Svētes upes apkārtnē uzlabotos, nepieciešams vēl lielāks kritums," atzīst G.Reinsons, norādot, ka šā gada pali Jelgavā plūdus nebūs izraisījuši, taču ir norādījuši uz vājajām vietām, kur infrastruktūra jāuzlabo, lai palu laikā nebūtu jāslēdz atsevišķi ceļa posmi Svētei piegulošajās teritorijās. "Mājasdarbs jāpaveic arī privātīpašniekiem, parūpējoties par to, lai palu laikā īpašums neapplūst. Proti, ir jāparedz mehānismi, kā aizsargāt savu īpašumu no ūdens ieplūšanas tajā, piemēram, izmantojot aizsargbarjeras, smilšu maisus," tā G.Reinsons.

Ūdens līmenis Svētē ir krities, taču teritorijas Svētes upes apkārtnē joprojām ir applūdušas. Applūdušas teritorijas novērojamas Svētes upes posmā no Apogu ielas laipas līdz Dobeles šosejas tiltam. Lai situācija stabilizētos, upes ūdens līmenim jānokrītas vēl vairāk.

Trešdienas pēcpusdienā satiksmei atvērts iepriekš applūšanas dēļ slēgtais Miezītes ceļa posms no Sniega ielas līdz Kūliņu ceļam, kā arī atjaunota gājēju kustība Bāra ceļā pirms Bāra ceļa tilta. Jāatgādina, ka Bāra ceļa tilts autotransportam ir slēgts no pagājušā gada februāra, bet pa to drīkst pārvietoties gājēji un velosipēdisti.

Foto: Jelgavas pašvaldība