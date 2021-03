Jelgavas un Jēkabpils pašvaldības vēl izvērtē telpu piemērotību liela mēroga vakcinācijas centru izveidei.

Saskaņā ar Vakcinācijas projekta biroja sniegto informāciju, centrs strādās 16 stundas diennaktī, pastāstīja Jēkabpils pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis. Centram atbilstošas telpas ir, piemēram, sporta zāles, un Jēkabpilī šādu centru varētu izvietot sporta hallē, pieļāva amatpersona.

Vienlaikus pašvaldība ir nobažījusies par to, ka centra darbība paredzēta no aprīļa līdz augustam, kas var traucēt to darbam. Tāpat jāizvērtē, kā apmeklētāju plūsma varētu ietekmēt halles grīdas segumus.

Atsaucoties uz Vakcinācijas projekta biroju, pašvaldības izpilddirektors stāstīja, ka pašvaldībām no valsts būs arī finansiāls atbalsts, lai varētu nosegt telpu uzturēšanas izmaksas. Savukārt ar personāla nodrošināšanu nodarbosies birojs.

Pašvaldībai pieejamā informācija liecina, ka nedēļas sākumā rindā uz vakcinēšanos pret Covid-19 Jēkabpils reģionālās slimnīcas vakcinēšanas kabinetā bija 600 iedzīvotāju.

Arī Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes pārstāve Egita Veinberga aģentūrai apgalvoja, ka pilsētas pašvaldība gatava sadarboties ar Vakcinācijas projekta biroju vakcinācijas centra izveidē Jelgavā. Pašlaik tiek vērtētas iespējamās centra atrašanās vietas.

Pašvaldības rīcībā gan neesot oficiālas informācijas par turpmāko darbību, iespējamo finansējumu un nodrošinājumu.

Latvijā ir iecerēts veidot deviņus liela mēroga vakcinācijas centrus reģionos. Iecerēts, ka šie centri atradīsies Ventspilī, Liepājā, Jelgava, Jūrmalā, Cēsīs, Valmierā, Rēzeknē, Jēkabpilī un Daugavpilī. Šajos deviņos centros vakcināciju nodrošinās 105 vakcinācijas vienības, nodrošinot 40 500 vakcinācijas nedēļā.

Savukārt vēl astoņās pilsētās - Kuldīgā, Saldū, Tukumā, Bauskā, Siguldā, Aizkrauklē, Madonā un Gulbenē - strādās 32 vakcinācijas vienības, kas vakcinēs 8000 devas nedēļā.

