Jelgavā vairāku ielu posmos izbūvē apgaismojumu

Lai uzlabotu satiksmes drošību gājējiem un autovadītājiem, vairākos ielu posmos pilsētā šovasar sakārto ielu apgaismojumu un elektrotīklus. Jūlijā apgaismojums pieslēgts Baložu ielas posmā no Plostu ielas līdz Baložu kapiem un Būriņu ceļa posmā no Baložu ielas līdz dzelzceļa sliedēm, kur iepriekš tā nebija, un uzsākta apgaismojuma izbūve Pambakaru ceļa posmā no 5. līnijas līdz Pambakaru ceļam 4 – arī tur iepriekš apgaismojuma nebija. Savukārt Filozofu ielas posmā no Rūpniecības līdz Augusta ielai apgaismojums tiek pārbūvēts un rekonstruēti elektrotīkli, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" projektu vadītāja Inga Bernāne stāsta, ka līdz šim Baložu ielas un Būriņu ceļa posmos apgaismojums nav bijis ierīkots: "Tur izbūvēta 835 metrus gara kabeļa un pievadkabeļa elektrības līnija, un Būriņu ceļa posmā no Baložu ielas līdz dzelzceļa sliedēm un Baložu ielā līdz Baložu kapiem uzstādīti 14 apgaismes balsta stabi un jauni LED gaismekļi. Šajos ielu posmos apgaismojums jau ir pieslēgts, bet šobrīd norit pēdējie saskaņojumi, lai drīzumā varētu sākt LED gaismekļu uzstādīšanu pārējā Baložu ielas posmā – gar kapiem līdz pat pilsētas administratīvajai robežai," stāsta I.Bernāne. Darbus objektā veica SIA "Mītavas Elektra".

Pilnībā no jauna apgaismojums šobrīd tiek ierīkots arī Pambakaru ceļa posmā no 5. līnijas līdz Pambakaru ceļam 4. "Tur jau izbūvēta 463 metrus gara kabeļa līnija un uzstādīti deviņi apgaismojuma balsti. Vēl atlicis uzstādīt tikpat LED gaismekļu un pieslēgt apgaismojumu. Tas drīzumā tiks paveikts," stāsta I.Bernāne. Šajā objektā darbus veic SIA "A.C./D.C.".

Bet augustā uzsākta apgaismojuma pārbūve un elektrotīklu rekonstrukcija Filozofu ielas posmā no Rūpniecības līdz Augusta ielai, izbūvējot 15 jaunus balstus. Darbiem jābūt pabeigtiem līdz oktobrim. "Apgaismojums šajā ielas posmā bija jau līdz šim, taču diezgan sliktā stāvoklī, tāpēc ir demontēti vecie koka stabi, to vietā uzstādot 15 jaunus metāla stabus, kuros tuvākajā laikā tiks piestiprināti jauni LED gaismekļi," stāsta I.Bernāne, papildinot, ka minētajā Filozofu ielas posmā tiks izbūvēta arī 468 metrus gara kabeļa līnija. Darbus objektā veic SIA "Mītavas Elektra".

