Jelgavā vakcinācijas procesu pret Covid-19 pilnībā noslēguši 34 procenti iedzīvotāju

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka līdz 21. jūlijam Jelgavā vakcinācijas procesu pilnībā bija noslēguši 34 procenti iedzīvotāju, bet vismaz vienu vakcīnas devu bija saņēmuši 39 procenti iedzīvotāju, ziņo Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.

NVD Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva informē, ka visvairāk iedzīvotāju Jelgavā vakcinācijas procesu jau pilnībā noslēguši vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem – 49 procenti, bet mazākais pilnībā vakcinēto iedzīvotāju skaits Jelgavā ir vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem – 10 procenti.

Līdzīgs procentuālais sadalījums ir arī starp tiem jelgavniekiem, kuri saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19. Visvairāk jelgavnieku vismaz vienu poti pret Covid-19 ir saņēmuši vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem – 65 procenti iedzīvotāju, bet vismazāk vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem – 17 procenti Jelgavas jauniešu.

No 3. maija Latvijā sākta visu iedzīvotāju vakcinācija pret Covid-19. Sākot no 17. maija, vakcinācijai ar "Pfizer–BioNTeCH" ražoto vakcīnu "Comirnaty" var pieteikties arī personas no 16 gadiem, bet no 2. jūnija arī jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Jelgavā joprojām darbu turpina liela mēroga vakcinācijas centrs, kas ierīkots Zemgales Olimpiskajā centrā, tāpat vakcināciju turpina ģimenes ārsti.

Pieteikties vakcinācijai var tīmekļvietnē www.manavakcina.lv. Lai pieteiktos uz konkrētu vakcinācijas laiku: jāatver vietne manavakcina.lv (un jāaizpilda pieteikums vakcīnai, ja tas vēl nav aizpildīts); jāizvēlas kalendārs no tām ārstniecības iestādēm, kas sniedz noteiktus pieraksta laikus, atzīmējot sev vēlamo laika intervālu; jāsagaida sistēmas apstiprinājums (īsziņa /e-pasts); jāierodas vakcinēties uz izvēlēto vietu un apstiprināto laiku.

Tāpat pieteikties var pa tālruni 8989, tai skaitā gadījumos, ja nepieciešama personas vakcinācija mājās. Tālruņa darba laiks: darba dienās no pulksten 8 līdz 20; brīvdienās no pulksten 9 līdz 18.

Vienlaikus jūnijā tika uzsākta vakcinācija pret Covid-19 arī īpašos vakcinācijas punktos, kas ierīkoti lielākajos tirdzniecības centros, tāpat tiek rīkotas izbraukumu vakcinācijas, kur iespējams vakcinēties bez iepriekšēja pieraksta. Ar vietu sarakstu var iepazīties mājaslapā: www.vmnvd.gov.lv.

