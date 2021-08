Jelgavā vakcinācijas procesu pret Covid-19 pilnībā noslēguši 36 procenti iedzīvotāju

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka līdz 20. augustam Jelgavā vakcinācijas procesu pilnībā bija noslēguši 20 039 jeb 36 procenti iedzīvotāju, bet vismaz vienu vakcīnas devu bija saņēmuši 41,9 procenti iedzīvotāju.

NVD Vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļjeva informē, ka visvairāk iedzīvotāju Jelgavā vakcinācijas procesu jau pilnībā noslēguši vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem – 51 procents, bet mazākais pilnībā vakcinēto iedzīvotāju skaits Jelgavā ir vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem – 16 procenti. Savukārt vecuma posmos no 18 līdz 69 gadiem vidēji katrā vakcinēti virs 40 procentiem iedzīvotāju.

Līdzīgs procentuālais sadalījums ir arī starp tiem jelgavniekiem, kuri saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19. Visvairāk jelgavnieku vismaz vienu poti pret Covid-19 ir saņēmuši vecuma grupā no 70 līdz 79 gadiem – 67 procenti iedzīvotāju, bet vismazāk vecuma grupā no 12 līdz 15 gadiem – 21 procents Jelgavas jauniešu, informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pieteikties vakcinācijai var tīmekļvietnē www.manavakcina.lv vai pa tālruni 8989. Ar vakcinācijas vietu sarakstu var iepazīties mājaslapā: www.vmnvd.gov.lv.

Foto: no arhīva un Jelgava.lv