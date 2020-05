Jelgavā ziedus pie Jāņa Čakstes pieminekļa šogad noliek individuāli; pie muzeja izlikti stendi

1. maijā aprit 100 gadi, kopš darbu sāka Latvijas Satversmes sapulce, bet 4. maijā atzīmēsim 30 gadus, kopš pieņemta deklarācija "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu". Šogad Brīvības svētkus atzīmējam citādāk, nekā ierasts, taču ikviens aicināts atcerēties un novērtēt brīžus, pateicoties kuriem dzīvojam brīvā Latvijā, aicina Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.

No 1. līdz 4. maijam pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja izlikti stendi par 1990. gada 4. maija notikumiem un neatkarības atjaunošanas procesu pēc tiem, kas tapuši sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Stendi apskatāmi no pulksten 11 līdz 18, tomēr svarīgi atcerēties, ka stingri aizliegta pulcēšanās un, atrodoties publiskā vietā, jāievēro vismaz divu metru distance no citiem.

Ievērojot noteiktos ierobežojumus, arī tradicionālā ziedu nolikšana pie Latvijas pirmā Valsts prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa norisināsies visas dienas garumā, ļaujot katram individuāli sev ērtā laikā piedalīties svētku tradīcijā un pārdomāt, kāda ir brīvības nozīme 30 gadus kopš neatkarības atjaunošanas un gadsimtu pēc tā, kad sākās darbs pie Latvijas Republikas pamatlikuma.

Svētku dienā jelgavniekus ar videouzrunu sveiks Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, kā arī par 4. maija nozīmi atgādinās Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" īpaši sagatavots videoapsveikums par 30 gadus garo brīvības stāstu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība